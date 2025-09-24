Zaira Nara reveló cuál es su segundo nombre y sorprendió por su conexión con la China Suárez

¿Qué dijo Zaira Nara sobre su segundo nombre?

"Yo me llamo Tatiana. Mi segundo nombre es Tatiana. Soy Zaira Tatiana Nara", comenzó la modelo y sorprendió a Lizardo Ponce, La Tía Sebi, Sele Mosca y Tanya Hartfield. Lo que para la conductora es algo cotidiano y afectuoso desprende un eco inesperado cuando se compara con el uso que el término “Tatiana” recibió recientemente en los medios, especialmente a raíz del apodo con el que el youtuber Martín Cirio nominó a la China Suárez.