Zaira Nara reveló cuál es su segundo nombre y sorprendió por su conexión con la China Suárez

Zaira Nara sorprendió al revelar en el programa Rumis (La Casa Streaming) cuál es su segundo nombre, un dato hasta ahora desconocido para muchos. La confesión, hecha en medio de anécdotas, estableció un inesperado vínculo con la farándula y, en particular, con la China Suárez, otra figura pública asociada a ese apodo.
La charla transitó por la costumbre de muchos de emplear segundos nombres, incluidos apodos de la vida cotidiana que, en ocasiones, toman más fuerza que el nombre real. Maxi López, expareja de Wanda Nara, también fue mencionado como ejemplo, ya que su familia prefiere llamarlo “Gastón”, uno de sus nombres menos conocidos.
¿Qué dijo Zaira Nara sobre su segundo nombre?
"Yo me llamo Tatiana. Mi segundo nombre es Tatiana. Soy Zaira Tatiana Nara", comenzó la modelo y sorprendió a Lizardo Ponce, La Tía Sebi, Sele Mosca y Tanya Hartfield. Lo que para la conductora es algo cotidiano y afectuoso desprende un eco inesperado cuando se compara con el uso que el término “Tatiana” recibió recientemente en los medios, especialmente a raíz del apodo con el que el youtuber Martín Cirio nominó a la China Suárez.
"A mí mi familia me dice 'Tati'. Mi papá me dice 'Dulce Tati'", continuó Zaira Nara mientras sus compañeros se reían y cerró indignada: "El otro día Maxi López me dice: 'Hola Tatu'. Y mi hermana le dijo: '¡No le digas Tatiana!'". En ese marco, Zaira dejó en claro que “Tatiana” y “Tati” nunca representaron para ella un estigma, sino una marca de pertenencia y cariño familiar.
Zaira Nara reveló cómo fue su ruptura con Diego Forlán: “La pasé muy mal”
Muchos recuerdan la separación inesperada de Zaira Nara y Diego Forlán a solo un mes de una boda que prometía acaparar portadas. ¿Quién apretó el botón de stop? “Fui muy noviera, ya no, y la verdad que terminé con todos mis ex muy bien”, soltó la modelo y conductora. ¿Es posible terminar bien con alguien que formó parte esencial de tu vida? Ella respondió sin titubear: la clave es la sinceridad.
La decisión se selló cuarenta días antes del evento. La modela tenía veinte años. “No daba”, reconoció. Buscó refugio en su grupo íntimo. Seis amigas, entre ellas Tania –invitada también en el ciclo–, recibieron la noticia de boca de la propia Zaira: “Chicas, me pasó esto, estoy volviendo de Montevideo, no me voy a casar”.
En ese momento, Zaira publicó en Twitter una reflexión que se hizo viral: “Menos mal que no me casé”. La viralidad hizo el resto. “La verdad que la pasé muy mal, porque creo que fue la única vez en mi vida que tomé como una postura que me chupa un huevo, y la verdad que no la pasé bien porque el quilombo no me gusta”.