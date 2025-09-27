Cuidado con quiénes te rodean: los signos del horóscopo chino que sufrirán traiciones en octubre

Aunque el nuevo ciclo de octubre trae consigo nuevas oportunidades que ayudarán a los signos a crecer, también habrá ocasiones en que los animales del zoo deberán cuidar sus espaldas. La conjunción entre la Luna y Mercurio en Libra favorece la expansión dentro del horóscopo chino pero también es una alerta para ser más atentos con los vínculos que establecen.
En este período que comienza, hay tres signos que podrían ser víctimas de traiciones, desilusión o conflictos por parte de sus vínculos más cercanos. Para mejorar ese panorama desalentador los animales del zoo deberán escoger con inteligencia con quienes comparten su día a día, confiar menos sin confirmar los hechos y por sobre todo, proteger su energía.
Los signos que deberán cuidar sus espaldas
El Conejo
El Conejo podría ser una de las víctimas si este no está atento a su entorno más cercano. Alguien con quien comparte gran parte de su vida, como un amigo íntimo, un compañero de trabajo o pareja podría faltar a su palabra, con promesas incumplidas, expectativas demasiado elevadas que al final no se confirman o divulgación de alguna confidencia que se les había compartido.
Es momento para El Conejo de mostrar su fortaleza y poner límites claros, incluso en quienes confían más. Debe evitar depender demasiado de los otros, independizarse y verificar las intenciones antes de delegar responsabilidades.
El Tigre
Su honestidad y energía impulsiva pueden llevarle a confiar demasiado en los demás, y aunque pueda ser muy genuino de su parte, hay alianzas que no son leales y que pueden perjudicarle ampliamente. Incluso en las ofertas más tentadoras como una colaboración nueva o negocio compartido, el Tigre podría encontrar una traición oculta: sabotaje, competencia desleal o finanzas manipuladas.
Lo importante para El Tigre serán los registros oficiales. Ocuparse de documentar los acuerdos, de ser francos en los contratos y no dar por sentada la reciprocidad hasta no ver acciones concretas.
El Mono
El Mono por su parte no se encontrará con actos de deslealtad graves, sino más bien con pequeñas acciones que podrían desilusionar a medida que se van acumulando. Estos podrían venir de personas con las que tiene amistad o colaboración profesional, pero que podrá solucionar si desconfía un poco más.
Para el Mono, la recomendación es simplemente dejar de prestar tanta atención a las palabras y poner foco en los actos, mantener un espacio de autonomía y siempre confiar en su intención cuando algo no le resulta coherente.