Cuidado con quiénes te rodean: los signos del horóscopo chino que sufrirán traiciones en octubre

El Conejo podría ser una de las víctimas si este no está atento a su entorno más cercano. Alguien con quien comparte gran parte de su vida, como un amigo íntimo, un compañero de trabajo o pareja podría faltar a su palabra, con promesas incumplidas, expectativas demasiado elevadas que al final no se confirman o divulgación de alguna confidencia que se les había compartido.