Horóscopo chino: cuál es el signo que reformulará toda su vida en lo que queda del 2025, según Ludovica Squirru

Este audaz animal deberá administrar su energía de manera muy cuidadosa y prestar atención en el plano laboral.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Revista Noticias
Hace 2 Hs

El horóscopo chino, una de las tradiciones astrológicas más antiguas y reconocidas, asigna un animal a cada año dentro de un ciclo de 12. Cada uno de estos animales, junto con los cinco elementos (madera, fuego, tierra, metal y agua), influye en la personalidad y el destino de las personas nacidas bajo su signo.

En 2025, el calendario chino está regido por la Serpiente de Madera, lo que trae desafíos y oportunidades específicas para cada signo. En la astrología oriental, un signo deberá afrontar cambios significativos el próximo año, según las predicciones de Ludovica Squirru.

Squirru basa sus predicciones en una combinación de métodos tradicionales chinos, como el I Ching y el ba zi o carta natal china. Para los nacidos bajo el signo del Tigre, 2025 es un año de gran transformación, en el que tendrán que reformular su vida por completo. 

Horóscopo chino: cuál es el signo que reformulará su vida en el 2025, según Ludovica Squirru

La astróloga advierte que el Tigre enfrentará situaciones difíciles, tanto en lo personal como en lo financiero. Las luchas y desafíos que el Tigre enfrentará no serán menores, y el llamado a reorganizar su vida será contundente, sin medias tintas.

Horóscopo chino: el Tigre reformulará toda su vida en el 2025, según Ludovica Squirru Horóscopo chino: el Tigre reformulará toda su vida en el 2025, según Ludovica Squirru Milenio

Ludovica Squirru explica que los Tigres deberán administrar su energía de manera muy cuidadosa. El año de la Serpiente de Madera no será indulgente, y aquellos nacidos bajo este signo verán surgir conflictos inesperados, como pleitos legales, estafas y confrontaciones que los encontrarán fatigados y de mal humor.

Estos desafíos no solo consumirán sus recursos emocionales, sino que también requerirán una estrategia clara para enfrentarlos sin sucumbir a la frustración o al desánimo. El Tigre, conocido por su energía arrolladora y su valentía, tendrá que ser más calculador y medido en sus acciones, algo que no siempre va de la mano con su naturaleza impulsiva.

Uno de los principales aspectos que Squirru subraya es la necesidad de replantear toda la vida del Tigre, de la "A a la Z". Esto implica que muchas de las cosas que el Tigre ha logrado o acumuladas en los últimos años podrían desvanecerse. 

"Lo que cosechó en los últimos años se evaporará como pompas de jabón", afirma la astróloga, advirtiendo sobre posibles pérdidas materiales y emocionales. En este sentido, el Tigre deberá adaptarse a una realidad en la que el éxito no está garantizado, y la capacidad de resiliencia será esencial.

Los aspectos económicos también jugarán un papel crucial en este período. Ludovica Squirru señala que los Tigres no suelen ser cautelosos o ahorrativos por naturaleza, lo que podrían llevarlos a enfrentar dificultades adicionales en un año en el que la economía, tanto personal como global, podría volverse incierta.

Las imposiciones económicas del país, junto con nuevas reglas y restricciones, podrían sumir al Tigre en una sensación de impotencia, generando la tentación de aislarse y alejarse de todo. La astróloga sugiere que el Tigre podría retirarse "a la selva", una metáfora para describir el posible deseo de escapar de la realidad, desapareciendo del radar social para evitar enfrentarse a las dificultades.

