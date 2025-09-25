Horóscopo chino 2025: signo por signo, las predicciones de Ludovica Squirru para lo que queda del año

El 29 de enero de 2025 comenzó el año de la Serpiente de madera en el horóscopo chino. Este nuevo ciclo se extenderá hasta febrero de 2026 y la experta en astrología oriental, Ludovica Squirru, publicó en su libro sus predicciones, signo por signo, para este último tramo del ciclo oriental.
"La Serpiente de madera yin nos vendrá a enseñar que tenemos que ser más astutos que los artilugios ‘inteligentes’ que hemos inventado; que el cerebro reptil no nos ayudará; que el dinero es efímero; y que la ira es una herramienta peligrosa”, adelantó Squirru en una entrevista con Clarín.
“Este será otro año de Ley del Talión; por lo tanto, tenemos que recobrar la inteligencia, la buena voluntad, la imaginación y la capacidad para recrear y mejorar filosofías que acompañaban antes a nuestra especie”, detalla en su libro. ¿Qué predice para cada signo del Zodíaco oriental?
Horóscopo chino 2025: estas son las predicciones de Ludovica Squirru para el próximo año
Rata
En palabras de Ludovica “la rata recuperará la autoestima, la seguridad en su visión del mundo y sus transformaciones”. El año 4723 del calendario chino llevará a este signo a convertirse en “un generador de puestos de trabajo y estudios especializados que serán valorados en la comunidad de los hombres”. En resumen, para estas astutas criaturas le espera: “Un tiempo de cambios internos y sistémicos”. “La rata en plenitud”, concluyó Ludovica.
Tigre
“El Tigre deberá administrar su energía en incómodas cuotas; surgirán pleitos, juicios, estafas, un campo de batalla inesperado que lo encontrará cansado y de mal genio”, afirma Ludovica.
El llamado no conocerá medias tintas, indica la astróloga, pues el Tigre “tendrá que reformular su vida de la A a la Z”. “Lo que cosechó en los últimos años se evaporará como pompas de jabón”, advierte.
Conejo
“Este año, el conejo sabe que tiene hándicap y viento a favor, que podrá apostar a sueños postergados, a viajes reales e imaginarios con fe y golpes de suerte”, escribe la autora.
Ludovica afirma que, en el caso de los Conejos, “el retorno de la luz es un tiempo benéfico para emprender nuevos caminos en el exterior, en sociedades, empresas, pymes, la recuperación de la autoestima, el vínculo con su pareja o cónyuge, y en la sanación de sus zonas erróneas”.
Dragón
“Los dragones querrán experimentar terapia con tecnologías nuevas, la IA [Inteligencia Artificial]; cambiará el GPS, sentirán la necesidad de dejar el vuelo por cielos y sumergirse en profundidades para poder descifrar el código de pertenencia”, adelanta la experta.
Además, la autora indica que quizá llega el momento de “revolver las entrañas, dejar de hacerse el superado y escarbar dolores y pedidos en estado puro, que quedaron guardados en una esquina que no se volvió a doblar”.
Búfalo
La astróloga relata que el año que está por culminar no fue fácil para el noble animal, pero la Serpiente le sonreirá en pocos meses: “El Búfalo nutrirá su cuerpo y su alma, sedientos de prana. Pasó un largo tiempo en el exilio sin caricias. Lentamente, el arte del kundalini lo encontrará enamorado holísticamente, cumpliendo con el deber laboral, con estímulos creativos que se plasmarán en su vocación”, detalla.
Serpiente
Ludovica adelanta: “La Serpiente sentirá cansancio, desazón, estrés ante lo que no puede cambiar ni con sus artimañas ni con los socios y amigos que desaparecerán de la faz de la tierra”. Por eso, recomienda: “Practique el Ho’oponopono y todas las ciencias que tenga a su disposición para no caer en estados de ansiedad o depresión”.
Caballo
"El año de la Serpiente los mantendrá con la energía baja y a la defensiva de los imprevistos que la vida les traerá en incómodas cuotas”, señala la autora.
No se inquieten, Ludovica agrega: “Calma; deberán domar la ansiedad, el desapego, las emociones desbordadas, las fantasías que son parte de su ADN, de lo que esperan de los demás, y de su ego. Tendrán que aprender de la sierpe el arte de la diplomacia, la seducción y la negociación. Aparecerán oportunidades a mitad de año para dar un giro en su oficio o profesión”.
Cabra
La Cabra “deberá tener disposición para escuchar ofertas con sangre fría y no dejarse llevar por mercaderes que estén al acecho de su ingenuidad”. “Su equilibrio emocional oscilará entre estados de euforia y depresión”, concluye la experta.
Mono
“El año será complicado para el mono en situaciones legales, herencias, donaciones, y también en reclamos inesperados del entorno —advierte la experta—. En el trabajo, oficio, profesión o puesto al que aspire, mantenga el perfil bajo. La envidia, las cáscaras de banana, las traiciones serán las pruebas que deberá atravesar durante este año”.
Gallo
En general, el comienzo del nuevo ciclo les sonríe, Gallos. “Su amiga, socia, confidente y cómplice, la Serpiente, les sanará en cada una de las heridas abiertas que quedaron, le brindará mecenazgo en sus ideas, obras, pymes, proyectos de realización de empresas, ONG, fundaciones, negocios, y juntos podrán materializar un plan a largo plazo que le dará un puesto jerárquico para ser el jefe, con poderes ilimitados para su gestión”.
Perro
“La energía del año será muy pesada, caótica, compulsiva. Tendrá que elegir con frialdad las prioridades para su equilibrio emocional y su continuidad en el oficio, trabajo o changa para llevar los huesos del puchero a su cucha. El Perro deberá atender su salud holísticamente”, escribe la experta.
Cerdo
“Es fundamental que el chancho empiece el año rodeado de amor, en lugares donde se sienta a gusto y esté con sus seres queridos, humanos o mascotas”, explica la reconocida astróloga en su libro.
“Su buena fe estará en juego todo el año, y podrá sospechar la presencia de IA en la gente que se le acerque por interés y por propuestas deshonestas para cambiarle el GPS de su vida en un segundo —escribe la astróloga—. Si se pone en modo ‘entrega a lo que el universo mande’, sin enfrentamientos, evolucionará”.