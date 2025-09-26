Daniela Celis dio nuevos detalles sobre la salud de Thiago Medina: "Seguimos rezando"

Thiago Medina continúa estable dentro de su pronóstico reservado tras sufrir un accidente vial el pasado 12 de septiembre. El ex participante de Gran Hermano fue diagnosticado con una injuria pulmonar y sufrió varias descompensaciones en los últimos días. Recientemente, su ex pareja y madre de sus gemelas, Daniela Celis, fue a visitarlo y luego dio nuevos detalles sobre la salud del joven de 22 años.
“¡Recién salgo de verlo. Thiago continúa estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos”, explicó. A modo de cierre, volvió a expresar su fe y pedir por su pronta recuperación: “Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”.
¿Qué decisión tomó Daniela Celis en medio de la internación de Thiago Medina?
Horas antes de que se conociera el nuevo parte médico de Thiago Medina, Daniela Celis compartió un extenso y conmovedor mensaje en sus redes sociales donde relató cómo vive este duro momento junto a sus dos hijas, Laia y Aimé.
“Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él. Me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, sus oraciones. Creo en la vida, en los milagros y en los por qué”, escribió la influencer en sus historias de Instagram.
Muy emocionada y angustiada, Daniela reveló que su vida cambió por completo desde que Thiago sufrió el accidente: “Hoy mi vida se volvió un desafío donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar”.
Además, contó que tomó la determinación de no participar en un evento muy especial para priorizar a su familia: “Ayer, 24 de septiembre, tenía mi primera función participación en el Gran Rex, un show soñado que decidí no hacer para priorizar el tiempo con mis hijas, que no sientan mi ausencia también”.
La ex Gran Hermano aseguró que detuvo todos sus proyectos por completo: “Paré mi vida, por ellas, por él. Les quiero agradecer todos los mensajes lindos, todo el amor que me envían, los recibo siempre”.
Qué dice el último parte médico sobre la salud de Thiago Medina
Según el último parte médico que dio a conocer el hospital, a Medina le realizaron “un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente”. Advirtieron que pudo superar adecuadamente “los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso”.
“Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios”, detallaron.
Asimismo, informaron que en las últimas horas el exparticipante de Gran Hermano “presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado”, cerraron.