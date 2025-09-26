Secciones
EspectáculosFamosos

Daniela Celis dio nuevos detalles sobre la salud de Thiago Medina: "Seguimos rezando"

La influencer reveló que su ex pareja y papá de sus gemelas continúa en estado reservado.

Daniela Celis y Thiago Medina son padres de las gemelas, Laia y Aimé Daniela Celis y Thiago Medina son padres de las gemelas, Laia y Aimé La Nación
Hace 2 Hs

Thiago Medina continúa estable dentro de su pronóstico reservado tras sufrir un accidente vial el pasado 12 de septiembre. El ex participante de Gran Hermano fue diagnosticado con una injuria pulmonar y sufrió varias descompensaciones en los últimos días. Recientemente, su ex pareja y madre de sus gemelas, Daniela Celis, fue a visitarlo y luego dio nuevos detalles sobre la salud del joven de 22 años.

“Necesitamos un milagro”: el pedido de Camilota por la salud de Thiago Medina

“Necesitamos un milagro”: el pedido de Camilota por la salud de Thiago Medina

“¡Recién salgo de verlo. Thiago continúa estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos”, explicó. A modo de cierre, volvió a expresar su fe y pedir por su pronta recuperación: “Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”.

¿Qué decisión tomó Daniela Celis en medio de la internación de Thiago Medina?

Horas antes de que se conociera el nuevo parte médico de Thiago Medina, Daniela Celis compartió un extenso y conmovedor mensaje en sus redes sociales donde relató cómo vive este duro momento junto a sus dos hijas, Laia y Aimé.

“Sé que hay un mundo conmigo, con nosotras, con él. Me siento contenida, siento sus fuerzas, su energía, sus oraciones. Creo en la vida, en los milagros y en los por qué”, escribió la influencer en sus historias de Instagram.

El desesperado pedido de la hermana de Thiago Medina: "Está con los pulmones comprometidos"

El desesperado pedido de la hermana de Thiago Medina: Está con los pulmones comprometidos

Muy emocionada y angustiada, Daniela reveló que su vida cambió por completo desde que Thiago sufrió el accidente: “Hoy mi vida se volvió un desafío donde me encuentro tomando decisiones que jamás pensé tomar”.

Además, contó que tomó la determinación de no participar en un evento muy especial para priorizar a su familia: “Ayer, 24 de septiembre, tenía mi primera función participación en el Gran Rex, un show soñado que decidí no hacer para priorizar el tiempo con mis hijas, que no sientan mi ausencia también”.

La ex Gran Hermano aseguró que detuvo todos sus proyectos por completo: “Paré mi vida, por ellas, por él. Les quiero agradecer todos los mensajes lindos, todo el amor que me envían, los recibo siempre”.

Qué dice el último parte médico sobre la salud de Thiago Medina

Según el último parte médico que dio a conocer el hospital, a Medina le realizaron “un ateneo clínico interdisciplinario para evaluar la evolución del paciente”. Advirtieron que pudo superar adecuadamente “los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso”. 

“Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios”, detallaron.

Asimismo, informaron que en las últimas horas el exparticipante de Gran Hermano “presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje. Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables. Continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado”, cerraron.

Temas Gran HermanoDaniela Celis
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Tiene el cielo ganado”: la emotiva defensa de Yanina Latorre a Daniela Celis

“Tiene el cielo ganado”: la emotiva defensa de Yanina Latorre a Daniela Celis

Thiago Medina sigue grave: sus pulmones no saturan bien y está en manos de Dios

Thiago Medina sigue grave: sus pulmones no saturan bien y "está en manos de Dios"

Thiago Medina tiene atelectasia: es una afección pulmonar que complicó su salud

Thiago Medina tiene atelectasia: es una afección pulmonar que complicó su salud

Lo más popular
El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero
1

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

Las otras batallas de Tucumán
2

Las otras batallas de Tucumán

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo
3

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo
4

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales
5

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales

La pavimentación de la ruta a Quilmes se paralizó porque no hicieron estudios de impacto arqueológico
6

La pavimentación de la ruta a Quilmes se paralizó porque no hicieron estudios de impacto arqueológico

Más Noticias
Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Comentarios