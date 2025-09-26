Daniela Celis dio nuevos detalles sobre la salud de Thiago Medina: "Seguimos rezando"

Thiago Medina continúa estable dentro de su pronóstico reservado tras sufrir un accidente vial el pasado 12 de septiembre. El ex participante de Gran Hermano fue diagnosticado con una injuria pulmonar y sufrió varias descompensaciones en los últimos días. Recientemente, su ex pareja y madre de sus gemelas, Daniela Celis, fue a visitarlo y luego dio nuevos detalles sobre la salud del joven de 22 años.