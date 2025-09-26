Secciones
SociedadClima y ecología

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

El avance de un frente frío provocará inestabilidad, tormentas eléctricas y acumulación de precipitaciones preocupante en varias provincias.

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias
Hace 1 Hs

Un sistema frontal frío se instalará como el fenómeno climático dominante en el centro de Argentina en los próximos días, trayendo consigo lluvias, tormentas y fuertes ráfagas, con mayor incidencia en la provincia de Buenos Aires y la zona pampeana. Debido a estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas en 12 provincias para el fin de semana.

La ciclogénesis, fenómeno asociado a la profundización de sistemas de baja presión, se desarrollará durante el sábado en el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Entre Ríos, intensificando la probabilidad de lluvias fuertes y tormentas eléctricas.

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas, lluvias y vientos en 12 provincias

Alerta amarilla por tormentas

Las provincias afectadas en Buenos Aires (noche), La Pampa (noche), Córdoba (noche). San Luis (tarde y noche), Mendoza (tarde y noche)  y La Rioja (noche).

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas podrían ser fuertes, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de hasta 90 km/h. 

Alerta amarilla por lluvias

Las provincias afectadas con Buenos Aires (noche), La Pampa (tarde y noche), Río Negro (tarde) y Chubut (tarde).

El área será afectada por lluvias de variada intensidad. En las zonas cordilleranas se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm; mientras que en las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20mm, que pueden en ambos casos ser superados de forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.

Alerta amarilla y naranja por vientos

Las provincias que sentirán su impacto son Buenos Aires (madrugada), La Pampa (madrugada y noche), Río Negro (madrugada), Chubut (madrugada), Córdoba (madrugada y mañana), San Luis (madrugada y mañana), Mendoza (tarde y noche), San Juan (noche), La Rioja (madrugada y noche), Catamarca (mañana), Santiago del Estero (tarde y noche), Salta (tarde y noche).

En Córdoba, San Luis, San Juan y La Rioja rige una alerta naranja por vientos en la noche, donde se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar puntualmente los 100 km/h.

La provincia de San Luis, el este de Mendoza, el este de San Juan, el este de La Rioja, el noroeste de Córdoba y el este de Catamarca continuarán con vientos intensos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, en especial en zonas serranas.

A partir de la tarde y noche del viernes 26, de manera progresiva de sur a norte en el área, los vientos cambiarán al sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h. A partir de la noche del viernes 26, en la zona precordillerana los vientos cambiarán al sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Alerta amarilla por viento zonda

Provincias afectadas: Mendoza (tarde). San Juan (mañana y tarde), La Rioja (mañana y tarde), Catamarca (mañana y tarde), Tucumán (mañana y tarde).

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fuerte temporal de viento en Argentina: qué provincias están afectadas hoy

Fuerte temporal de viento en Argentina: qué provincias están afectadas hoy

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Alerta por un fuerte temporal de viento en el país: ¿en qué provincias deberán tener cuidado?

Alerta por un fuerte temporal de viento en el país: ¿en qué provincias deberán tener cuidado?

Siguen las alertas por tormenta: ¿qué provincias se verán afectadas este domingo?

Siguen las alertas por tormenta: ¿qué provincias se verán afectadas este domingo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Alerta amarilla por lluvias, tormentas y viento zonda: ¿dónde y a qué hora cambiarán las condiciones del tiempo?

Lo más popular
Las otras batallas de Tucumán
1

Las otras batallas de Tucumán

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo
2

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales
3

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo
4

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero
5

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

La pavimentación de la ruta a Quilmes se paralizó porque no hicieron estudios de impacto arqueológico
6

La pavimentación de la ruta a Quilmes se paralizó porque no hicieron estudios de impacto arqueológico

Más Noticias
El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Yuyito González destapó los secretos de su relación con Milei en la mesa de Mirtha

Comentarios