Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

Un sistema frontal frío se instalará como el fenómeno climático dominante en el centro de Argentina en los próximos días, trayendo consigo lluvias, tormentas y fuertes ráfagas, con mayor incidencia en la provincia de Buenos Aires y la zona pampeana. Debido a estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó alertas en 12 provincias para el fin de semana.
La ciclogénesis, fenómeno asociado a la profundización de sistemas de baja presión, se desarrollará durante el sábado en el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Entre Ríos, intensificando la probabilidad de lluvias fuertes y tormentas eléctricas.
Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas, lluvias y vientos en 12 provincias
Alerta amarilla por tormentas
Las provincias afectadas en Buenos Aires (noche), La Pampa (noche), Córdoba (noche). San Luis (tarde y noche), Mendoza (tarde y noche) y La Rioja (noche).
El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunas podrían ser fuertes, acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de hasta 90 km/h.
Alerta amarilla por lluvias
Las provincias afectadas con Buenos Aires (noche), La Pampa (tarde y noche), Río Negro (tarde) y Chubut (tarde).
El área será afectada por lluvias de variada intensidad. En las zonas cordilleranas se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm; mientras que en las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20mm, que pueden en ambos casos ser superados de forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.
Alerta amarilla y naranja por vientos
Las provincias que sentirán su impacto son Buenos Aires (madrugada), La Pampa (madrugada y noche), Río Negro (madrugada), Chubut (madrugada), Córdoba (madrugada y mañana), San Luis (madrugada y mañana), Mendoza (tarde y noche), San Juan (noche), La Rioja (madrugada y noche), Catamarca (mañana), Santiago del Estero (tarde y noche), Salta (tarde y noche).
En Córdoba, San Luis, San Juan y La Rioja rige una alerta naranja por vientos en la noche, donde se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar puntualmente los 100 km/h.
La provincia de San Luis, el este de Mendoza, el este de San Juan, el este de La Rioja, el noroeste de Córdoba y el este de Catamarca continuarán con vientos intensos del norte o noreste, con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, en especial en zonas serranas.
A partir de la tarde y noche del viernes 26, de manera progresiva de sur a norte en el área, los vientos cambiarán al sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 75 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h. A partir de la noche del viernes 26, en la zona precordillerana los vientos cambiarán al sector sur con velocidades entre 40 y 60 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
Alerta amarilla por viento zonda
Provincias afectadas: Mendoza (tarde). San Juan (mañana y tarde), La Rioja (mañana y tarde), Catamarca (mañana y tarde), Tucumán (mañana y tarde).