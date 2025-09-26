Secciones
El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

La mínima volvió a ser de 11 °C. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque la nubosidad aumentaría por la tarde. El pronóstico para el fin de semana.

DESPEJADO. El cielo se mantendrá limpio de nubes durante la mañana en toda la provincia. DESPEJADO. El cielo se mantendrá limpio de nubes durante la mañana en toda la provincia. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

La temperatura seguirá subiendo hoy en Tucumán y el pronóstico del tiempo asegura que será el día más caluroso de la semana, ya que la máxima alcanzaría los 34 °C. Sin embargo, por la noche ingresaría un frente nuboso que provocaría el descenso de la térmica durante el fin de semana.

El viernes arrancó con el cielo mayormente despejado y con vientos suaves del sector norte. La humedad fue superior al 70% mientras que la temperatura mínima fue registrada en 11 °C. La visibilidad fue inferior a los siete kilómetros. 

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticaron que la temperatura subirá rápidamente durante la mañana, mientras que para el mediodía se esperan al menos 28 °C. La humedad rondaría el 30% y la nubosidad seguiría siendo escasa. Los vientos serán suaves del noreste. 

Por la tarde la humedad se mantendría cercana al 25% mientras que la nubosidad subiría al 35%. La temperatura alcanzaría una máxima de 34 °C, mientras que la térmica podría trepar hasta los 35 °C. Esto marcará una amplitud térmica de más 20 °C entre la mínima y la máxima. 

Con la caída del sol la nubosidad se volverá variable mientras que la humedad se mantendrá por encima del 40%. La temperatura descenderá hasta los 22 °C.

¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?

Según las previsiones del SMN, para el sábado se espera el descenso de la máxima, que sería de 26 °C, mientras que la mínima rondaría los 17 °C, en una jornada con nubosidad variable. El domingo, mientras tanto, comenzará con el cielo desepejado y una mínima de 12 °C, mientras que la máxima llegaría a los 28 °C. Luego de un lunes soleado y cálido (31 °C), no se descartan posibles lluvias durante el martes. 

