El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

La temperatura seguirá subiendo hoy en Tucumán y el pronóstico del tiempo asegura que será el día más caluroso de la semana, ya que la máxima alcanzaría los 34 °C. Sin embargo, por la noche ingresaría un frente nuboso que provocaría el descenso de la térmica durante el fin de semana.
El viernes arrancó con el cielo mayormente despejado y con vientos suaves del sector norte. La humedad fue superior al 70% mientras que la temperatura mínima fue registrada en 11 °C. La visibilidad fue inferior a los siete kilómetros.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticaron que la temperatura subirá rápidamente durante la mañana, mientras que para el mediodía se esperan al menos 28 °C. La humedad rondaría el 30% y la nubosidad seguiría siendo escasa. Los vientos serán suaves del noreste.
Por la tarde la humedad se mantendría cercana al 25% mientras que la nubosidad subiría al 35%. La temperatura alcanzaría una máxima de 34 °C, mientras que la térmica podría trepar hasta los 35 °C. Esto marcará una amplitud térmica de más 20 °C entre la mínima y la máxima.
Con la caída del sol la nubosidad se volverá variable mientras que la humedad se mantendrá por encima del 40%. La temperatura descenderá hasta los 22 °C.
¿Cómo estará el tiempo el fin de semana en Tucumán?
Según las previsiones del SMN, para el sábado se espera el descenso de la máxima, que sería de 26 °C, mientras que la mínima rondaría los 17 °C, en una jornada con nubosidad variable. El domingo, mientras tanto, comenzará con el cielo desepejado y una mínima de 12 °C, mientras que la máxima llegaría a los 28 °C. Luego de un lunes soleado y cálido (31 °C), no se descartan posibles lluvias durante el martes.