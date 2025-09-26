El tiempo en Tucumán: después de un viernes muy caluroso descendería la temperatura

Según las previsiones del SMN, para el sábado se espera el descenso de la máxima, que sería de 26 °C, mientras que la mínima rondaría los 17 °C, en una jornada con nubosidad variable. El domingo, mientras tanto, comenzará con el cielo desepejado y una mínima de 12 °C, mientras que la máxima llegaría a los 28 °C. Luego de un lunes soleado y cálido (31 °C), no se descartan posibles lluvias durante el martes.