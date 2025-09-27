La postura argentina por el caso YPF: apelación para evitar la entrega de las acciones

La República Argentina presentó en la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York, sus fundamentos de apelación contra la orden de entrega de las acciones de YPF. La medida se da luego del fallo de primera instancia de 2023 de la jueza Loretta Preska que obligó al Estado argentino a pagar U$S 16.000 millones más intereses en favor de Burford Capital, el estudio ingles que compró los derechos de litigio en esta causa y es el principal beneficiario. El objetivo de la gestión del presidente Javier Milei es frenar la entrega del 51% de las acciones de la petrolera de bandera nacional.