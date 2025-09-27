Karina Milei reordena la campaña en la recta final

Los preparativos de la campaña nacional continuaron durante la ausencia de los hermanos Milei en Nueva York, pero la última palabra volvió a quedar en manos de Karina Milei, titular de La Libertad Avanza (LLA). A su regreso al país, y cuando resta exactamente un mes para las elecciones nacionales, la secretaria general de la Presidencia convocó a una mesa de campaña en la Casa Rosada que se desarrolló ayer por la tarde. Por el lado del presidente Javier Milei, el mandatario pasó desde el aeropuerto Jorge Newbery hacia la residencia de Olivos y tiene previsto participar hoy en la Feria Internacional de Turismo (FIT) en La Rural.
La reunión había sido fijada para las 15, aunque comenzó pasadas las 15.30. Según fuentes oficiales, se extendió durante menos de dos horas, finalizando a las 17.30. Además de Karina Milei, participó el “coordinador estratégico” de la campaña y principal asesor presidencial, Santiago Caputo, quien estuvo acompañado por tres dirigentes de su entorno cercano: Manuel Vidal, Macarena Alifraco y Lucas Sagaz Luna. De acuerdo a lo trascendido, el encuentro transcurrió en un clima cordial, aunque las tensiones internas no desaparecieron del todo.
La estrategia de campaña terminó de delinearse en las últimas horas. El primer destino confirmado será Tierra del Fuego, mientras que se analiza sumar otra provincia patagónica. Durante la ausencia de los Milei se barajaron otras posibilidades como Rosario (Santa Fe) y Mar del Plata (Buenos Aires), aunque no hubo confirmaciones hasta el retorno del Presidente.
Lo que sí quedó definido fue el cierre de la campaña: al igual que el inicio, tendrá lugar en Córdoba, un distrito clave donde el Gobierno se conformaría con quedar en segundo lugar, detrás del espacio que conduce el ex gobernador Juan Schiaretti.
El 6 de ese mes, Milei encabezará además la presentación musical de su libro “El Milagro” en el Movistar Arena, en la Ciudad de Buenos Aires, un evento que será utilizado también como gesto político en el tramo final de la campaña.
El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, mantiene una agenda intensa que combina recorridas por las provincias y encuentros con gobernadores en Buenos Aires. Cada actividad suele replicarse luego en sus redes sociales, donde dedica mensajes de reconocimiento y elogio a los mandatarios provinciales.
En paralelo, en la cúpula de La Libertad Avanza crecen las versiones sobre un posible acercamiento con Mauricio Macri, una alternativa que algunos dirigentes libertarios miran con atención de cara al futuro político inmediato.
Viaje a Nueva York
Los hermanos Milei regresaron al país tras una visita de cinco días a Nueva York, con un mensaje de respaldo político y económico. Según fuentes cercanas al Gobierno, volvieron “envalentonados” y confiados en abrir una nueva etapa hacia octubre.
Aun así, en la Casa Rosada reconocen que la situación económica se mantiene frágil. Si bien algunas variables financieras mostraron una mejora parcial tras el viaje, los mercados siguen expectantes de mayores precisiones sobre las condiciones del eventual salvataje. La apuesta del oficialismo es que la estabilidad se sostenga, al menos, hasta los comicios del 26 de octubre.