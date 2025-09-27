Karina Milei reordena la campaña en la recta final

Los preparativos de la campaña nacional continuaron durante la ausencia de los hermanos Milei en Nueva York, pero la última palabra volvió a quedar en manos de Karina Milei, titular de La Libertad Avanza (LLA). A su regreso al país, y cuando resta exactamente un mes para las elecciones nacionales, la secretaria general de la Presidencia convocó a una mesa de campaña en la Casa Rosada que se desarrolló ayer por la tarde. Por el lado del presidente Javier Milei, el mandatario pasó desde el aeropuerto Jorge Newbery hacia la residencia de Olivos y tiene previsto participar hoy en la Feria Internacional de Turismo (FIT) en La Rural.