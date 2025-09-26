Secciones
El Banco Central impone límites para quienes compren dólares oficiales: no podrán acceder al mercado financiero durante 90 días

Desde hoy, el BCRA aplica una nueva norma para frenar “rulos” con el contado con liquidación y el MEP. La medida alcanza a todas las personas, tanto físicas como jurídicas.

Hace 1 Hs

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este viernes que quienes adquieran dólares oficiales no podrán comprar dólares financieros, como el contado con liquidación (CCL) o el MEP, durante los 90 días posteriores, según se informó en la comunicación “A” 8336 del organismo.

Fuentes oficiales aclararon que la medida no limita la cantidad de dólares oficiales que puede adquirirse, sino que busca evitar maniobras de arbitraje entre el mercado oficial y las cotizaciones financieras. 

“Esto va en línea con la acumulación de reservas: el Tesoro estuvo comprando y se puede ahorrar tanto en dólares como en títulos, pero no se puede comprar al oficial para vender luego en el financiero”, explicaron en una nota publicada por el diario La Nación.

La medida, que antes alcanzaba únicamente a directores, gerentes y accionistas relevantes de bancos, se extiende ahora al resto de las personas, con el objetivo de desactivar operaciones concentradas en pocos actores que aprovechaban la diferencia de cotización. 

Según la comunicación del BCRA, las entidades deberán contar con una declaración jurada del cliente en la que este se comprometa a no operar en dólares financieros durante los 90 días siguientes a la compra de dólares oficiales.

A mediados de septiembre, el organismo había impuesto restricciones similares a quienes posean más del 5% de participación en bancos y entidades financieras, así como a sus familiares cercanos. 

La medida buscaba frenar un arbitraje que multiplicaba la demanda de divisas y generaba presión sobre las reservas, en un contexto de alta volatilidad cambiaria y de ventas masivas de dólares por parte del Banco Central para contener la escalada del tipo de cambio.

Fuentes oficiales también aclararon que la restricción no tiene relación con negociaciones con Estados Unidos en torno a un swap por 20.000 millones de dólares. “Esto es para poder comprar reservas que se iban al CCL”, agregaron.

