Xabi Alonso sorprendió con sus elogios a Franco Mastantuono en la previa del clásico entre Real Madrid y Atlético de Madrid

En la antesala de uno de los partidos más esperados de LaLiga, el clásico madrileño entre Real Madrid y Atlético, Xabi Alonso sorprendió con un fuerte respaldo a Franco Mastantuono. El entrenador del “Merengue” dedicó un extenso tramo de su conferencia de prensa para hablar del mediocampista argentino, que con apenas un mes en el club y 18 años recién cumplidos ya se ganó un lugar en la consideración.
“Para la edad que tiene y haber llegado hace un mes y poco, a un país nuevo, a una liga nueva, a un club grande, la adaptación ha sido muy buena”, resaltó Alonso. Además de remarcar su calidad técnica, el DT destacó otros aspectos que lo convencieron desde su desembarco en Madrid. “Me encanta la personalidad que tiene y, sobre todo, lo competitivo que es. Tiene mucha energía, hay que ordenarlo y darle conceptos, pero ese gen competitivo es fundamental en nuestro equipo. Estoy muy contento de que lo haya traído y lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo”, explicó.
El juvenil oriundo de Azul ya acumula seis partidos en esta temporada con la camiseta blanca, cinco de ellos como titular, e incluso marcó su primer gol en el último compromiso ante Levante. Sin embargo, Alonso prefirió no dar pistas sobre si tendrá minutos en el Wanda Metropolitano. “Mañana decidiremos. Tenemos a todos listos y no hay ningún tocado, pero no puedo dar pistas”, señaló entre risas.
El clásico de Madrid se jugará este sábado a las 11.15 (hora argentina) en el estadio Metropolitano. El Real Madrid llega como líder con puntaje ideal tras seis victorias consecutivas, mientras que el Atlético, con un inicio irregular, marcha en la novena posición. “Los clásicos son diferentes, se sienten en la ciudad y en la previa. Es un ambiente bonito y esperamos disfrutarlo mañana”, aseguró Alonso, que dejó abierta la expectativa sobre el rol que tendrá el argentino en un escenario tan cargado de historia y rivalidad.