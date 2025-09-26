Xabi Alonso sorprendió con sus elogios a Franco Mastantuono en la previa del clásico entre Real Madrid y Atlético de Madrid

“Para la edad que tiene y haber llegado hace un mes y poco, a un país nuevo, a una liga nueva, a un club grande, la adaptación ha sido muy buena”, resaltó Alonso. Además de remarcar su calidad técnica, el DT destacó otros aspectos que lo convencieron desde su desembarco en Madrid. “Me encanta la personalidad que tiene y, sobre todo, lo competitivo que es. Tiene mucha energía, hay que ordenarlo y darle conceptos, pero ese gen competitivo es fundamental en nuestro equipo. Estoy muy contento de que lo haya traído y lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo”, explicó.