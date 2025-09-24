El inesperado elogio de Franco Mastantuono a quien podría ocupar su puesto en el Real Madrid

Franco Mastantuono vive semanas de ensueño en Madrid. Con apenas 18 años, el argentino convirtió su primer gol con la camiseta del Real Madrid en la goleada 4-1 sobre Levante y se ganó un espacio en la consideración de Xabi Alonso. Sin embargo, sabe que esa oportunidad también estuvo ligada a las ausencias que tuvo el plantel, entre ellas la de Jude Bellingham.
El inglés, que regresa tras una operación en el hombro, es uno de los jugadores que podrían restarle minutos al ex River. Pero lejos de mostrar preocupación, Mastantuono se rindió ante él con admiración. “¡Increíble jugador! ¡Si podemos jugar con 12, mejor! Bellingham es increíble, increíble. Un jugador que me impresionó, una persona estupenda y un futbolista único. Sinceramente, jamás vi un jugador como él: mucha jerarquía, presencia dentro del campo. Ojalá pueda jugar cuanto antes, porque nos va a ayudar muchísimo”, afirmó en conferencia de prensa.
El juvenil destacó especialmente la tranquilidad y la garra de su compañero, cualidades que lo convirtieron en el futbolista que más lo sorprendió desde su llegada a la Casa Blanca. “Tiene una presencia y una jerarquía que yo jamás había visto”, remarcó.
Mastantuono también se refirió a su adaptación en sus primeras semanas en España. Reconoció que el cambio no fue sencillo, pero el respaldo del vestuario fue clave. “No es fácil llegar a un club nuevo, a una vida nueva, en la que debes adaptarte y tras dejar a la familia. Pero gracias a ellos y a este club tan grande, me siento como en casa. Estoy muy cómodo, parece que llevo aquí más tiempo”, admitió.
En ese sentido, resaltó la humildad de referentes como Dani Carvajal, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior y el propio Bellingham, quienes lo recibieron con calidez desde el primer día.
Lo que viene
El regreso de Bellingham abre un nuevo desafío para Alonso, que deberá decidir cómo reordenar un mediocampo lleno de variantes: desde jóvenes como Mastantuono y Arda Güler hasta nombres consolidados como Eduardo Camavinga, Federico Valverde o Aurélien Tchouaméni.
El clásico frente al Atlético de Madrid del próximo 27 de septiembre podría marcar un punto de inflexión en esa competencia interna. Mastantuono, de todas formas, se muestra confiado en lo colectivo y lo personal: “Me voy sintiendo cada vez mejor y eso es lo importante. Tengo mucho que dar y creo que este año va a ser increíble para mí y para todos”, finalizó.