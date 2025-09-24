El inesperado elogio de Franco Mastantuono a quien podría ocupar su puesto en el Real Madrid

Mastantuono también se refirió a su adaptación en sus primeras semanas en España. Reconoció que el cambio no fue sencillo, pero el respaldo del vestuario fue clave. “No es fácil llegar a un club nuevo, a una vida nueva, en la que debes adaptarte y tras dejar a la familia. Pero gracias a ellos y a este club tan grande, me siento como en casa. Estoy muy cómodo, parece que llevo aquí más tiempo”, admitió.