¿Vuelve Soda Stereo?: los enigmáticos posteos y afiches que ilusionan a los fans

Una vez más, la emblemática banda Soda Stereo logró poner en vilo a sus millones de seguidores en Argentina. Los rumores de una posible reunión entre Zeta Bosio y Charly Alberti se dispararon tras una coordinada serie de acciones que revivieron la mística del legendario trío. El movimiento comenzó con publicaciones crípticas en las redes sociales oficiales de la banda, que incluyeron fragmentos de letras cargadas de nostalgia, como "Y cada vez que vuelvo, tus ecos están", lo que de inmediato desató la euforia en el fandom.
A esta movida digital se le sumó una llamativa campaña de cartelería en la vía pública de Buenos Aires, donde afiches minimalistas con los nombres de Gustavo, Charly y Zeta aparecieron sin dar mayores explicaciones. Estas señales, que evocan el espíritu de expectativa que la banda supo generar en el pasado, llevaron a los fanáticos a especular con todo tipo de proyectos: desde una nueva reedición de material inédito hasta la posibilidad de un nuevo tour que retome el exitoso legado de la gira "Gracias Totales".
Enigmáticos posteos y afiches en las calles: las señales del posible regreso de Sosa Stereo
En los últimos días, comenzaron a aparecer indicios de que Zeta Bosio y Charly Alberti tendrían algo entre manos. Uno de ellos fue el video que colgaron en la web oficial de la banda: la imagen de “lluvia” en el televisor, que demuestra que no tiene señal en referencia al hit “Sobredosis de TV”.
Por otro lado, las calles de Buenos Aires se poblaron de carteles que rezan: “Zeta”, “Charly” y “Gustavo”, aunque sin más explicación de qué es lo que anuncian.
Por su parte, la banda publicó en su cuenta de Instagram diversos videos. Uno de “Cae el sol”, acompañado de parte de la letra: “Y cada vez que vuelvo tus ecos están. Y quería despertarme y al fin con vos volver a jugar”.
No sería el primer retorno. Después de su separación 1997, la banda volvió a reunirse 20 años después para hacer la impresionante gira Me verás volver. Luego, ya sin Gustavo Cerati, quien murió en 2014, el bajista y el baterista convocaron a grandes figuras para que se suman al tour Gracias totales (2020-2022).