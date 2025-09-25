Martín Fierro 2025: ¿cómo será y dónde ver la ceremonia más esperada de la TV argentina?

Quedan pocos días para la gran noche de la televisión argentina: la entrega de los Martín Fierro 2025. La conducción de la ceremonia, que premiará a la televisión en 35 categorías, estará a cargo de Santiago del Moro por tercera vez consecutiva, quien recibirá a los nominados e invitados de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA).
"Margarita," el spin-off de Floricienta creado por Cris Morena, es una de las producciones con más nominaciones, así como también "El encargado", la ficción protagonizada por Guillermo Francella, que llegó a la pantalla chica luego de su paso por la plataforma de streaming.
Cuándo son los Premios Martín Fierro de Televisión 2025 y dónde ver la ceremonia
La gala de los Martín Fierro 2025, la noche más esperada de la televisión argentina, será el lunes 29 de septiembre, a partir de las 19 (con la previa de la Alfombra Roja). Se transmitirá en vivo por Telefe. Podrá verse en canal 10 (Flow y Telecentro, señal digital), canal 1001 (Flow HD), canal 123 (DirecTV digital) y canal 1123 (DirecTV HD).
Premios Martín Fierro 2025: ¿cómo será la ceremonia de este año?
La previa comenzará a las 17 con Pía Shaw y Sofi Martínez, quienes luego, a las 19, le darán paso a la Alfombra Roja con la conducción de las duplas Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo; y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez que, en distintos puestos, recibirán a los grandes invitados y descubrirán los estilos más impactantes de la noche.
Luego, Santiago del Moro dará inicio a la esperada ceremonia que reunirá a las celebridades de la televisión en una noche inolvidable.
Previamente, desde las 18 horas habrá una transmisión exclusiva de Streams Telefe con Grego Rossello y Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi. Por las mesas estarán Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar contando todo lo que allí suceda. Y Diego Poggi recibirá a los ganadores para mantener una charla exclusiva luego de ser galardonados.
También, habrá una edición especial de Ferné con Grego Express donde Grego Rossello trasladará su living para notas con los protagonistas de la noche. Kennys Palacios con la cobertura desde el Hilton Buenos Aires para Fuera de Joda y Lapré. Desde los estudios de Telefe, Lean Saifir y Luchi Patrone reaccionarán a la Alfombra Roja y Fefe Bongiorno reaccionará a la ceremonia.
¿Quiénes son los nominados al Martín Fierro de la televisión?
Mejor reality
Cantando 2024 – América
Gran Hermano 2024 – Telefe
Survivor, Expedición Robinson - Telefe
Mejores jurados
Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – Telefe)
Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milet y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – eltrece)
Irigoyen, Dolly; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio de la Cocina – eltrece)
Interés general
La Noche de Mirtha – eltrece
Nara que ver – elnueve
Susana Giménez - Telefe
Noticiero nocturno
América Noticias – América
Telefe Noticias – Telefe
Telenoche - eltrece
Mejor labor periodística femenina
Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)
Larghi, Soledad (América Noticias – América)
Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)
Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – Telefe)
Mejor labor periodística masculina
Barili, Rodolfo (Telefe Noticias – Telefe)
Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)
Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)
Mejor ficción
El Encargado - eltrece
El Método – elnueve
IOSI, El Espía Arrepentido - eltrece
Margarita - Telefe
Mejor Magazine
A la Barbarossa – Telefe
Cortá por Lozano – Telefe
Diario de Mariana – América
Mañanísima - eltrece
Mejor big show
Bake Off Famosos – Telefe
La Noche Perfecta – eltrece
Noche al Dente – América
Mejor labor conducción femenina
David, Pamela (Desayuno Americano – América)
Fabbiani, Mariana (El Diario de Mariana – América)
Giménez, Susana (Susana Giménez, Telefe)
Lozano, Verónica (Cortá por Lozano – Telefe)
Nara, Wanda (Bake Off Famosos – Telefe)
Viale, Juana (Almorzando con Juana – eltrece)
Mejor labor conducción masculina
Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)
De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván de Viaje – Telefe)
Del Moro, Santiago (Gran Hermano – Telefe)
Kaczka, Guido (Los 8 Escalones – eltrece)
Panelista
Luis Bremer - A la tarde - América
Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe
Entretenimiento
¡Ahora Caigo! - Eltrece
Escape perfecto - Telefe
Los 8 escalones - Eltrece
Cronista / Movilero
Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
Oliver Quiroz - A la tarde - América
Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe
Humorístico
Bendita - El Nueve
Pares de comedia - NET
Pasó en América - América
Actor protagonista de ficción
Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece
Actriz protagonista de ficción
Isabel Macedo - Margarita - Telefe
Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece
Mejor programa humorístico - de actualidad
Bendita - elnueve
Pares de Comida – NET
Pasó en América - América
Periodístico
A la tarde - América
GPS - América
LAM - América
Producción Integral
Bake Off Famosos - Telefe
Survivor, Expedición Robinson - Telefe
Telenueve Central - El Nueve
Gastronomía
Ariel en su salsa - Telefe
Comer para creer - América
Qué mañana! - El Nueve
Revelación
Lola Abraldes - Margarita - Telefe
Mora Bianchi - Margarita - Telefe
Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe
Labor humorística
Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe
Musical
La Peña de Morfi - Telefe
Pasión de Sábado - América
Planeta 9 - El Nueve
Noticiero diurno
Arriba argentinos - Eltrece
El Noticiero de la Gente - Telefe
Telenueve al Mediodía - El Nueve
Deportivo
Carburando - Eltrece
Conmebol Libertadores - Telefe
Copa América - Telefe
Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública
Branded Content
El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe
Aviso publicitario
Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla
Actriz de reparto
Julia Calvo - Margarita - Telefe
Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece
Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece
Actor de reparto
Awada, Alejandro (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
Caponi, Marco (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
Ferro, Rafael (Margarita – Telefe)
Viajes y turismo
Iván de Viaje – Telefe
Resto del Mundo – eltrece
Tenés que ir – elnueve
Programa de servicio
ADN Buena Salud - Televisión Pública
BA Emergencia – elnueve
Intelexis Mujer - NET
Mejor director
Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita - Telefe)
Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)
Mejor director no ficción
Areco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)
Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – Telefe)
Vicente, Ramiro (Telefe Noticas – Telefe)
Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – Telefe)
Mejor autor guionista
Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelos, Andrés y Burman, Daniel (IOSI, El Espía Arrepentido – eltrece)
Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita, Telefe)
Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)
Cultural / educativo
Argentina de Película – América
Proyecto Tierras – Telefe
Tecno Tendencias – América