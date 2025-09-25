Martín Fierro 2025: ¿cómo será y dónde ver la ceremonia más esperada de la TV argentina?

La previa comenzará a las 17 con Pía Shaw y Sofi Martínez, quienes luego, a las 19, le darán paso a la Alfombra Roja con la conducción de las duplas Iván de Pineda y Zaira Nara, Momi Giardina y Santi Talledo; y Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez que, en distintos puestos, recibirán a los grandes invitados y descubrirán los estilos más impactantes de la noche.