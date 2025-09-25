El Modo IA de Google ya está disponible en España: cómo funciona y qué puedes hacer con él

Google ha dado un paso decisivo en la evolución de su buscador: el Modo IA ya habla español y está disponible en España. Tras su lanzamiento en Estados Unidos, Reino Unido e India, la compañía ha confirmado que esta experiencia de búsqueda potenciada con inteligencia artificial empieza a implementarse de forma global en nuestro país.
on esta novedad, los usuarios podrán realizar preguntas más complejas y matizadas en una sola búsqueda, mantener una conversación con la IA para profundizar en los temas y recibir respuestas acompañadas de enlaces fiables para seguir explorando.
¿Qué es el Modo IA de Google?
El Modo IA es la nueva experiencia de búsqueda basada en inteligencia artificial. A diferencia del buscador tradicional, permite:
- Hacer preguntas extensas o complejas sin necesidad de múltiples consultas.
- Obtener respuestas enriquecidas con explicaciones claras y enlaces relevantes.
- Profundizar en un tema mediante preguntas adicionales.
- Dividir automáticamente las consultas en subtemas, lo que permite reunir información de varias fuentes a la vez y presentarla de forma sencilla.
Además, gracias a su integración con otras apps de Google, ofrece sugerencias personalizadas y una experiencia de navegación más interactiva.
Cómo funciona el Modo IA
El buscador utiliza una técnica conocida como “creación de subconsultas”, que desglosa cada pregunta en partes más pequeñas, busca información simultáneamente en diversas fuentes y luego reúne los resultados en una respuesta comprensible.
Esto significa que ahora puedes pedirle al buscador que compare varias opciones, explore un concepto nuevo o resuelva una duda compleja en un único intercambio, sin tener que repetir la consulta varias veces.
Cómo usar el Modo IA en España
La función ya está en proceso de activación para los usuarios en España, y llegará progresivamente en los próximos días. Para utilizarla solo tendrás que:
- Hacer una pregunta con texto, voz o imágenes.
- Consultar la respuesta potenciada por IA junto a los enlaces para ampliar información.
- Formular preguntas adicionales para profundizar en el tema.
- Explorar más contenido desde las recomendaciones sugeridas.
- Retomar conversaciones gracias al historial del Modo IA.
Una búsqueda más humana y personalizada
Con esta innovación, Google apuesta por un modelo de búsqueda más conversacional, rápido y útil, que acerca la inteligencia artificial a millones de internautas en España. Una herramienta que no solo cambia la manera en que buscamos información, sino que también abre la puerta a nuevas formas de interactuar con el conocimiento en la red.