Horror en un colegio de Salta: cómo operaba la red de trata que cobraba hasta $200 mil por alumnas vírgenes

Hubo episodios que helaron la sangre de los investigadores. En una ocasión, el remisero logró que la hermana menor de una de las víctimas subiera a su auto y allí la manoseó. En otra, acosó a una alumna en una parada de colectivo para llevarla a “hacer la onda”. La adolescente escapó y se subió a un colectivo, pero el terror fue tal que terminó orinándose del miedo. Para entonces, el auto blanco ya era una amenaza: cada vez que las chicas lo veían merodear la escuela, el pánico se apoderaba de ellas.