¿Por qué la vida resurge en entornos hostiles?

Las criaturas marinas se refugiarían en armas contaminadas ya que podrían sentirse atraídas por las superficies duras, que escasean en el mar Báltico. El fondo marino es principalmente un lecho plano de lodo y arena, ya que se extraían piedras y cantos rodados del agua para la construcción en los siglos XIX y XX, explicó Vedenin al medio citado.