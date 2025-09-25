Los vecinos vivieron una fiesta en la Ciudadela por el Día de la Virgen de la Merced:

Pan y café
En la Ciudadela se brindó café y mate cocido para que niños, autoridades y adultos presentes pudieran desayunar antes de iniciar la caminata que recordó con bombos, actores y pantallas a la Batalla de Tucumán.
Celeste y Blanco
Cientos de banderines se repartieron entre los vecinos que acompañaron el desfile que encabezó la banda de música del Liceo Militar Gregorio Aráoz de La Madrid. Otros, por el contrario, salieron a sus puertas y balcones con la bandera argentina a aplaudir el desplazamiento.
Un orgullo
Durante su discurso, el legislador Hugo Ledesma, uno de los organizadores del evento, agradeció especialmente a las fuerzas del Ejército argentino que participaron de la iniciativa. “Cuando hablé con ellos y participé de uno de sus ensayos para agradecerles que aceptaron la invitación, ellos me dieron las gracias, a raíz del orgullo que sienten por representar a nuestros históricos soldados en esta fecha tan importante”, dijo.
Murgueros
De rojo y blanco como el “Santo” de la Ciudadela, la Murga de San Martín dijo presente como la última columna de la caminata. Participaron con el objetivo de demostrar el espíritu de alegría y de fiesta popular que evoca cada 24 de Septiembre en los tucumanos. Porque además de los protocolos también hay algarabía en esta fiesta patria.
Revalorización
El barrio Ciudadela, donde el 24 de Septiembre de 1812 se llevó a cabo la histórica Batalla de Tucumán, fue íntegramente revalorizado por la Municipalidad de la Capital, en el marco de un proyecto de Musealización del que también participan, de manera articulada, la Legislatura provincial y la Universidad Nacional de Tucumán. Este proceso se puso en marcha en junio de 2025 con la firma de un Acta Acuerdo entre todas las partes involucradas.
Un pedido
Durante el acto central, las autoridades solicitaron a a los diputados tucumanos que presenten los proyectos necesarios para que Bernabé Aráoz sea reconocido como héroe nacional y que el 24 de Septiembre sea también, un feriado para todos los argentinos. “No puede ser que la última gran batalla donde se venció a los realistas no esté reconocida a nivel país”.
La emoción de los más chicos
Entre los alumnos de la escuela Ciudadela que participaron de la caminata que recorrió desde la cancha de San Martín hasta la casa Belgraniana, algunos de ellos reflexionaron sobre el presente del país y sus sueños para el futuro. “Yo le pediría a la Virgen que a este país le venga un buen futuro, que sea una buena potencia”, dijo un niño de 11 años ante las cámaras de LGPlay.
La figura de la Virgen
A las 12 la imagen de la Virgen de la Merced se trasladó desde su templo hacia a la Comunidad de las Hermanas Esclavas, donde llegó cerca de las 14, en medio de un fuerte operativo de seguridad y mucha fe. Este sitio la recibe cada 24 de Septiembre, debido a que en ese lugar se libró la Batalla de Tucumán.