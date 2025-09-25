Los vecinos vivieron una fiesta en la Ciudadela por el Día de la Virgen de la Merced:

La emoción de los más chicos

Entre los alumnos de la escuela Ciudadela que participaron de la caminata que recorrió desde la cancha de San Martín hasta la casa Belgraniana, algunos de ellos reflexionaron sobre el presente del país y sus sueños para el futuro. “Yo le pediría a la Virgen que a este país le venga un buen futuro, que sea una buena potencia”, dijo un niño de 11 años ante las cámaras de LGPlay.