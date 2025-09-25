Conocé gente “de onda”: sale "Tinder" de amigos este viernes en Tucumán

Conocer gente puede ser un desafío, sobre todo fuera del círculo cercano o de compañeros de estudio. Con la idea de facilitar los nuevos contactos, surgieron eventos como “De onda” pensados para que jóvenes compartan un espacio seguro y divertido. La idea es simple: un "Tinder" de amigos para charlar y pasar un buen rato.
En San Miguel de Tucumán, el programa se realizará este viernes 26 de septiembre en La Ñata Salón (9 de Julio 1.261), desde las 21 hasta las 2, con posibilidad de extender la jornada. La entrada es gratuita y desde la organización sugieren ir solos para aprovechar mejor la experiencia. Se puede asistir también en pareja o con acompañantes, pero la propuesta principal es abrirse a conocer gente nueva.
El programa está dirigido a jóvenes de 18 a 30 años, pero habrá más ediciones para otros rangos etarios. La idea es que cada encuentro genere nuevas conexiones, amistades y experiencias compartidas, sin exigencias.
Más detalles sobre el evento
“De onda” fue promocionado en "Cosas que Pasan", el stream de Bunker. Rosarito Bane, una de las organizadoras, contó cómo el evento, y destacó que habrá un ambiente relajado y seguro para todos los asistentes.
Además de comida y bebidas, el salón dispondrá de un grupo de facilitadores. Ellos acompañarán a los participantes, identificarán gustos y ayudarán a formar pequeños grupos de conversación. También habrá dinámicas y juegos pensados para romper el hielo sin presiones.
Quienes participen podrán elegir su propio ritmo: acercarse a charlar, sumarse a juegos o simplemente conversar. La propuesta apunta a crear un ambiente distendido, donde cada persona pueda sentirse cómoda, explorar intereses y ampliar su círculo social. La organización precisó que no hay código de vestimenta y que la mejor herramienta para disfrutar de este evento es, como no podía ser de otra manera, la buena onda. El ingreso es libre, pero hay que mandar un mensaje directo al perfil de IG de.onda para sumarse a la lista de entrada.