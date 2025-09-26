Día mundial de la anticoncepción: cinco mitos sobre las pastillas

El deseo sexual es una variable y no un aspecto constante en las personas. El estrés, la medicación, las condiciones de vida, enfermedades y hasta relaciones interpersonales pueden hacer que la líbido sea mayor o menor en diferentes etapas de la vida. Lo que puede suceder es que haya una disminución en la lubricación vaginal. Si considerás que las pastillas inciden en tu deseo sexual, podés consultar con un ginecólogo para que revise tu caso.