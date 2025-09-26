Secciones
SociedadSalud

La calistenia lleva a lesiones frecuentes que pueden prevenirse, según especialistas

Es una práctica que pone a prueba la capacidad cardiovascular, por lo que los entrenadores recomiendan hacer chequeos previos.

La calistenia lleva a lesiones frecuentes que pueden prevenirse, según especialistas
Hace 2 Hs

Entrenadores y deportistas acusan a la calistenia de ser al responsable de estar vaciando los gimnasios. Es que desde la instalación de los parques saludables en espacios verdes, cientos de personas eligen entrenar calistenia antes que hacer ejercicio de fuerzas con máquinas y entre cuatro paredes.

Menú semanal estratégico para ganar masa muscular: nutrición para tus entrenamientos

Menú semanal estratégico para ganar masa muscular: nutrición para tus entrenamientos

La calistenia tiene como base el uso del propio peso corporal para ejercitar. Trabaja tanto la fuerza como la resistencia, la flexibilidad y la capacidad cardiovascular. A diferencia de cualquier ejercicio de fuerza, sirve para mejorar la agilidad corporal. Sus entrenamientos pueden ser cortos y tomar entre 10 y 40 minutos.

Se divide en cuatro categorías que pueden practicarse de forma progresiva. La primera está formada por los ejercicios básicos –como pull ups, push ups y deeps– que servirán después para hacer los más avanzados. La segunda se concentra en la fuerza y el balance y busca mantener la estabilidad en todos los ejercicios. La tercera apunta a la fuerza absoluta y, la cuarta, son los skills avanzados que fusiona todos los ejercicios anteriores.

Las lesiones más comunes en calistenia

Los entrenadores especializados reconocieron que cada vez más personas practican calistenia sin tener conocimientos o preparación previa. Esto lleva a que los músculos terminen lesionados por una mala aplicación de fuerzas. Para ellos, es esencial dividir a los entrenados por categorías según lo que son capaces de hacer.

Aunque la mayoría de las personas practican la calistenia siguiendo sugerencias de influencers de Youtube o TikTok, esta es una práctica que no se recomienda, ya que detrás de esas personas puede haber años de preparación y entrenamiento. No todos están aptos para realizar cualquier ejercicio y, en caso de intentarlos, las lesiones de rodillas y hombros son las primeras en aparecer.

Un punto que pueden tener los gimnasios a favor es que, a diferencia de los parques abiertos y las barras que se instalan allí, los primeros pueden ofrecer un diferencial. En este sentido, algunos locales de entrenamiento solicitan certificados de aptitud física y chequeos cardiovasculares y cuentan con protecciones para el cuerpo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo
1

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años
2

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero
3

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo
4

El clan Ale y “los Gardelitos”, bajo la lupa por un tiroteo

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales
5

La licencia de Jaldo avivó las críticas contra las testimoniales

Las otras batallas de Tucumán
6

Las otras batallas de Tucumán

Más Noticias
Club San Jorge crece en Tucumán

Club San Jorge crece en Tucumán

Día del Empleado de Comercio 2025: qué pasa con la atención de los negocios el 26 de septiembre

Día del Empleado de Comercio 2025: qué pasa con la atención de los negocios el 26 de septiembre

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

Llega la ciclogénesis a Argentina: hay alerta por tormentas eléctricas y vientos en 12 provincias

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Cómo funcionarán los servicios y el comercio el feriado del 24 de septiembre

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Dólar hoy: se derrumbó casi $70 sin intervención del BCRA ni uso de reservas

Comentarios