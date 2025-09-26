La calistenia lleva a lesiones frecuentes que pueden prevenirse, según especialistas

Se divide en cuatro categorías que pueden practicarse de forma progresiva. La primera está formada por los ejercicios básicos –como pull ups, push ups y deeps– que servirán después para hacer los más avanzados. La segunda se concentra en la fuerza y el balance y busca mantener la estabilidad en todos los ejercicios. La tercera apunta a la fuerza absoluta y, la cuarta, son los skills avanzados que fusiona todos los ejercicios anteriores.