La calistenia lleva a lesiones frecuentes que pueden prevenirse, según especialistas

Entrenadores y deportistas acusan a la calistenia de ser al responsable de estar vaciando los gimnasios. Es que desde la instalación de los parques saludables en espacios verdes, cientos de personas eligen entrenar calistenia antes que hacer ejercicio de fuerzas con máquinas y entre cuatro paredes.
La calistenia tiene como base el uso del propio peso corporal para ejercitar. Trabaja tanto la fuerza como la resistencia, la flexibilidad y la capacidad cardiovascular. A diferencia de cualquier ejercicio de fuerza, sirve para mejorar la agilidad corporal. Sus entrenamientos pueden ser cortos y tomar entre 10 y 40 minutos.
Se divide en cuatro categorías que pueden practicarse de forma progresiva. La primera está formada por los ejercicios básicos –como pull ups, push ups y deeps– que servirán después para hacer los más avanzados. La segunda se concentra en la fuerza y el balance y busca mantener la estabilidad en todos los ejercicios. La tercera apunta a la fuerza absoluta y, la cuarta, son los skills avanzados que fusiona todos los ejercicios anteriores.
Las lesiones más comunes en calistenia
Los entrenadores especializados reconocieron que cada vez más personas practican calistenia sin tener conocimientos o preparación previa. Esto lleva a que los músculos terminen lesionados por una mala aplicación de fuerzas. Para ellos, es esencial dividir a los entrenados por categorías según lo que son capaces de hacer.
Aunque la mayoría de las personas practican la calistenia siguiendo sugerencias de influencers de Youtube o TikTok, esta es una práctica que no se recomienda, ya que detrás de esas personas puede haber años de preparación y entrenamiento. No todos están aptos para realizar cualquier ejercicio y, en caso de intentarlos, las lesiones de rodillas y hombros son las primeras en aparecer.
Un punto que pueden tener los gimnasios a favor es que, a diferencia de los parques abiertos y las barras que se instalan allí, los primeros pueden ofrecer un diferencial. En este sentido, algunos locales de entrenamiento solicitan certificados de aptitud física y chequeos cardiovasculares y cuentan con protecciones para el cuerpo.