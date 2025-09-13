Menú semanal estratégico para ganar masa muscular: nutrición para tus entrenamientos

¿Buscas optimizar tus esfuerzos en el gimnasio y ver resultados reales en tu masa muscular? La alimentación es un pilar fundamental en la hipertrofia (crecimiento muscular), complementando el entrenamiento con la energía y los nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita para reconstruir y fortalecer las fibras musculares. Este menú semanal te ofrece una guía alimentaria completa, diseñada para maximizar el desarrollo muscular, con cuatro opciones diarias ricas en proteínas de alta calidad, carbohidratos complejos y grasas saludables.