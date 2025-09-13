Secciones
Menú semanal estratégico para ganar masa muscular: nutrición para tus entrenamientos

Las proteínas de alto valor biológico, como las que se encuentran en los huevos, carnes magras, pescado y lácteos, son cruciales para la reparación y crecimiento muscular.

Menú semanal estratégico para ganar masa muscular: nutrición para tus entrenamientos
13 Septiembre 2025

¿Buscas optimizar tus esfuerzos en el gimnasio y ver resultados reales en tu masa muscular?  La alimentación es un pilar fundamental en la hipertrofia (crecimiento muscular), complementando el entrenamiento con la energía y los nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita para reconstruir y fortalecer las fibras musculares. Este menú semanal te ofrece una guía alimentaria completa, diseñada para maximizar el desarrollo muscular, con cuatro opciones diarias ricas en proteínas de alta calidad, carbohidratos complejos y grasas saludables.

La ciencia detrás del crecimiento muscular

El aumento de masa muscular requiere una estrategia nutricional inteligente. Las proteínas de alto valor biológico, como las que se encuentran en los huevos, carnes magras, pescado y lácteos, son cruciales para la reparación y crecimiento muscular.  Los carbohidratos complejos proporcionan la energía sostenida necesaria para entrenamientos intensos y la recuperación posterior.  Y las **grasas saludables** contribuyen a la regulación hormonal y la absorción de vitaminas esenciales.

Menú de siete días para ganar masa muscular

Este menú incluye las cuatro comidas principales del día. Busca asegurar el consumo de los nutrientes mencionados anteriormente. Las porciones pueden ajustarse de acuerdo al apetito y necesidad calórica y nutricional de cada persona, siempre bajo la supervisión de un profesional.

Día 1

Desayuno:

- 3 claras y 1 huevo entero revueltos

- 2 tostadas integrales con palta.

- 1 vaso de leche descremada o bebida vegetal.

- 1 banana.

Almuerzo:

- 1 pechuga de pollo a la plancha.

- 1 porción de arroz integral.

- Ensalada de espinaca, tomate y zanahoria con aceite de oliva.

- 1 naranja.

Merienda:

- 1 yogur natural con avena y un puñado de almendras.

- 1 fruta (manzana o pera).

Cena:

- Omelette de 4 claras y 1 huevo entero con espinaca.

- Puré de zapallo.

- Ensalada de rúcula y tomate.

- 1 vaso de agua o té.

Día 2

Desayuno:

- Batido de leche descremada, avena, banana y una cucharada de mantequilla de maní.

- 1 tostada integral con queso magro.

Almuerzo:

- Bife de carne magra (nalga o cuadril).

- Quinoa o papas hervidas.

- Ensalada de brócoli, tomate y pepino.

- 1 fruta (kiwi o mandarina).

Merienda:

- Licuado de proteína con banana.

- 1 puñado de nueces.

Cena:

- Merluza a la plancha.

- Batatas al horno con romero.

- Ensalada de lechuga y palta.

Día 3

Desayuno:

- 2 tostadas integrales con queso magro y mermelada sin azúcar.

- 3 claras de huevo revueltas.

- 1 vaso de leche o bebida vegetal.

Almuerzo:

- Pollo al horno.

- Arroz integral.

- Ensalada de zanahoria, huevo duro y repollo.

- 1 fruta (pera o durazno).

Merienda:

- Yogur griego con granola y frutos rojos.

Cena:

- Omelette de atún y espinaca.

- Zapallitos al vapor.

- 1 rodaja de pan integral.

Día 4

Desayuno:

- Avena cocida con leche y trozos de manzana.

- 1 huevo duro.

- 1 puñado de nueces.

Almuerzo:

- Suprema de pollo grillada.

- Fideos integrales con brócoli y salsa de tomate.

- 1 fruta (naranja o manzana).

Merienda:

- Batido de banana, avena y leche descremada.

-1 tostada integral con queso magro.

Cena:

- Tarta de atún y cebolla (con masa integral).

- Ensalada de rúcula y palta.

Día 5

Desayuno:

- 1 tostada integral con palta y 1 huevo a la plancha.

- 1 vaso de leche descremada o bebida vegetal.

- 1 fruta (banana o durazno).

Almuerzo:

- Milanesa de carne al horno.

- Puré de batata.

- Ensalada de remolacha y huevo.

Merienda:

- Yogur natural con avena y semillas de chía.

- 1 puñado de almendras.

Cena:

- Revuelto de 3 claras y 1 huevo entero con champiñones.

- Zapallo al horno.

- 1 fruta (pera o kiwi).

Día 6

Desayuno:

- Batido de leche descremada, avena y frutilla.

- 2 tostadas integrales con queso magro.

Almuerzo:

- Asado (corte magro como vacío o lomo).

- Ensalada de lechuga, tomate y zanahoria.

- 1 papa al horno.

- 1 fruta (naranja o mandarina).

Merienda:

- Licuado de banana y avena.

- 1 puñado de nueces.

Cena:

- Filet de merluza a la plancha.

- Puré de zapallo.

- Ensalada verde con aceite de oliva.

Día 7

Desayuno:

- Avena cocida con leche y trozos de banana.

- 1 tostada integral con palta.

Almuerzo:

- Pollo a la parrilla.

- Ensalada de quinoa, brócoli y zanahoria.

- Batatas al horno.

- 1 fruta (kiwi o pera).

Merienda:

- Yogur griego con frutos rojos.

- 1 puñado de almendras.

Cena:

- Omelette de espinaca y atún.

- Ensalada de rúcula, tomate y palta.

- 1 vaso de agua o té.

