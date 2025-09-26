El estremecedor relato del hijo de Natacha Jaitt: denunció por violencia a su tío Ulises

“Hubo manotazos, zamarreos, me agarraba de los pelos y me arrastraba por toda la casa. Me ha pegado con cinturón, me ha dejado marcas en las piernas, me ha dejado lesiones en la cara, me ha subido hasta el baño en el piso de arriba y me ha metido al agua fría mientras me pegaba. Agarraba un palo de escoba y me lo partía a la mitad en la espalda y en las piernas. Estuve dos semanas rengo y no podía caminar mientras él se reía y me decía que me la tenía que bancar”, contó.