El estremecedor relato del hijo de Natacha Jaitt: denunció por violencia a su tío Ulises

El joven contó que su tío lo golpeó y manipuló durante ocho años. También dijo que los malos tratos se intensificaron tras la muerte de su mamá.

Hace 2 Hs

La vida de Valentino, el hijo de Natacha Jaitt, está marcada por el dolor. A los 12 años se quedó sin sus madres. En 2011, su papá, Adrián Yospe, falleció de cáncer y, años más tarde, su mamá apareció muerta en circunstancias que aún siguen sin esclarecerse. El adolescente quedó bajo la custodia de su tío, Ulises Jaitt, quien se convirtió en una figura mediática desde la repentina muerte de su hermana y a quien ahora su sobrino denuncia por violencia. 

Tras la sospechosa muerte de Natacha Jaitt, Ulises se enfocó en pedir justicia en los programas televisivos. Siempre mostró un carácter temperamental, incluso llegó a discutir con periodistas y panelistas. También se mostró muy cercano a sus sobrinos, Antonella y Valentino. Sin embargo, la realidad de este vínculo sanguíneo parece ser otra. El menor relató que durante ocho años vivió un calvario de violencia y malos tratos por parte de su tío. "Agarraba un palo de escoba y me lo partía en la espalda", reveló. Ahora lo denunció ante la justicia. 

"Yo viví una realidad completamente diferente con él desde que tenía ocho años, y más cuando muere mi madre que todo colapsó para él. Él siempre fue muy violento conmigo, porque era hombre. A mi hermana nunca la tocó porque era mujer y esa era su justificación. Yo sufrí su violencia de mano dura por toda mi niñez y la mayoría de mi adolescencia”, reveló Valentino, y también aseguró que Natacha no estaba enterada de su calvario.

El fuerte testimonio del hijo de Natcha Jaitt contra su tío Ulises: "Vivía con mucha presión, amenazas y manipulación"

Valentino relató cómo fue el calvario que vivió con Ulises en una entrevista con El Trece: “Empezó con cachetadas, cuando era chico. Si yo me portaba mal más de tres veces, a la cuarta me cagab… a trompadas. Decía que la forma de actuar que tenía era la de su papá y que iba a hacer lo mismo porque pensaba que no quedaba otra opción”.

“Hubo manotazos, zamarreos, me agarraba de los pelos y me arrastraba por toda la casa. Me ha pegado con cinturón, me ha dejado marcas en las piernas, me ha dejado lesiones en la cara, me ha subido hasta el baño en el piso de arriba y me ha metido al agua fría mientras me pegaba. Agarraba un palo de escoba y me lo partía a la mitad en la espalda y en las piernas. Estuve dos semanas rengo y no podía caminar mientras él se reía y me decía que me la tenía que bancar”, contó.

Y sumó: "No podía salir a la calle si pasaba algo con él porque sabía que la gente me iba a ver e iba a denunciarlo. Vivía con mucha presión, amenazas, manipulación. Sentía que lo que hacía estaba bien, que me lo merecía, que no le quedaba otra. Viví muchos años baja sus alas demoníacas”.

“Si me pegaba, faltaba a la escuela porque estaba marcado, tenía lesiones y en la escuela iban a verme y denunciarlo. Siempre intentó zafar, se hace el tipo poderoso pero tiene miedo de que hable lo que me hizo. Me encerraba en mi casa y no podía salir. Al único lugar que iba era a chino o la plaza a dos cuadras”, recordó el joven.

Y agregó: “Tenía muy poca vida social, he tenido discusiones porque no me dejaba ver a mis amigos. Me destrozaba la habitación, me ha roto seis celulares. Todo 2021 no tuve celular porque mi hermana me regalaba uno y él me lo rompía”.

Entre idas y vueltas, Valentino se animó a denunciar a Ulises en la Defensoría Juvenil y luego echarlo de su casa, según su relato. "Hace un año y medio que vivo solo, y me hice cargo de un adulto siendo recién mayor de edad. Nunca más volvió, no lo quiero volver a ver en mi vida. Espero que lo cancelen porque se lo merece. Me sacó muchos años de mi vida, no tuve la adolescencia que quise. Si mi vieja viera todo lo que me hizo Ulises, yo sé perfectamente que ahora no estaría vivo. Ella me hubiera salvado la vida”.

