La pobreza registró una significativa baja en el primer semestre del año: fue del 31,6%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que la pobreza en Argentina se ubicó en 31,6% durante el primer semestre del año, lo que significó una caída de más de 20 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2024. En paralelo, la indigencia se redujo al 6,9%, también marcando un retroceso frente a mediciones previas.
Se trata del nivel más bajo de pobreza desde 2018, cuando el índice fue de 27,3% en el segundo semestre y de 25,7% en los primeros seis meses de ese año, cifra que todavía permanece como la más reducida desde el inicio de la serie actual.
En el segundo semestre de 2024, la pobreza había alcanzado el 38,1% y la indigencia el 8,2%. Esto implica que en la comparación inmediata hubo una baja de 6,5 puntos porcentuales en pobreza y de 1,3 puntos en indigencia.
El contraste es aún más marcado frente al primer semestre de 2024, cuando la pobreza trepaba al 52,9% y la indigencia al 18,1%. En este caso, la reducción fue de 21,3 puntos porcentuales y 11,2 puntos porcentuales, respectivamente.
Los datos surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que el Indec realiza en 31 aglomerados urbanos del país. Según el relevamiento, la pobreza afecta actualmente a 9,5 millones de personas y la indigencia a 2,1 millones.
A nivel regional, el detalle muestra que: en el AMBA la pobreza es del 31,5% (15,1% en la Ciudad y 35,3% en el Gran Buenos Aires); en Cuyo asciende a 33,8%; en el Noreste, al 39%; en el Noroeste, al 31,2%; en la Región Pampeana, al 30,5% y en la Patagonia, al 27%.