Después de la lucha, Rufina, hija de la “China” y Nicolás Cabré, se volvió de Turquía

La batalla legal entre Nicolás Cabré y Eugenia “China” Suárez por la custodia de su hija mayor y la única que tienen en común, sufrió un quiebre abrupto. Después de que le fuera negado el permiso para viajar a Turquía, donde su madre se mudó para acompañar a Mauro Icardi, y de que accedieran a dejarla viajar, la adolescente decidió regresar a Argentina.
Desde “Intrusos” se explicaron los motivos por los que Rufina decidió regresar. Aunque se especuló sobre motivos académicos o deportivos, anunciaron que la niña tendría motivos personales que la trajeron de vuelta a su país de origen. Se espera que regrese durante el próximo mes, posiblemente acompañada por su padre.
Por qué Rufina Cabré volvió a Argentina
Mientras la “China” Suárez acomoda su nueva vida en Turquía, donde Icardi está a punto de renovar contrato con el Galatasaray, sus hijos deben acoplarse al ritmo de Europa. Rufina, la mayor de los tres hermanos, parece tener un poco más de voz y decisión respecto a su presente y por eso se le permitió regresar a Argentina, donde la esperaban sus amigos y seres queridos.
Paula Varela, analista de “Intrusos”, dijo haber estado en contacto con fuentes cercanas a la familia Suárez-Cabré, que explicaron por qué regresó. “Rufina extrañaba aun poco y dijo que ya que iba a volver a principios de septiembre, cuando arranca efectivamente el colegio allá en Turquía, quería venir y aprovechar estos días para ver a la gente que quiere”, contó Varela.
En este país, Rufina no solo tiene a toda su familia materna y paterna, sino también a su papá y a sus amigos y amigas del colegio y de jockey, el deporte que practica. Su regreso imprevisto tuvo que ver con que “después, por un tiempo más largo, no va a poder viajar” otra vez a Argentina, porque se dará inicio a sus obligaciones académicas en Europa.
“Lo que a mí me contaron es que hubo un cambio de planes y que Rufina estaría volviendo a Argentina, porque existe la posibilidad, y lo pongo como una posibilidad, que cuando ella retorne a Turquía sea en compañía de su papá, de Cabré. Como está la invitación que hicieron la China y Mauro en su momento, existe la posibilidad de que la niña retorne a Turquía junto con su padre”, relató Karina Iavícoli sobre el futuro próximo de Rufina.