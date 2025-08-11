 Después de la lucha, Rufina, hija de la “China” y Nicolás Cabré, se volvió de Turquía
Después de la lucha, Rufina, hija de la “China” y Nicolás Cabré, se volvió de Turquía

La niña tendría previsto empezar las clases de manera formal en Turquía en septiembre. Hasta entonces, tiene algunos días libres.

Los planes de los padres se vieron alterados por un deseo de la niña de regresar a su país natal antes de empezar las clases en Turquía.
Hace 1 Hs

La batalla legal entre Nicolás Cabré y Eugenia “China” Suárez por la custodia de su hija mayor y la única que tienen en común, sufrió un quiebre abrupto. Después de que le fuera negado el permiso para viajar a Turquía, donde su madre se mudó para acompañar a Mauro Icardi, y de que accedieran a dejarla viajar, la adolescente decidió regresar a Argentina.

Desde “Intrusos” se explicaron los motivos por los que Rufina decidió regresar. Aunque se especuló sobre motivos académicos o deportivos, anunciaron que la niña tendría motivos personales que la trajeron de vuelta a su país de origen. Se espera que regrese durante el próximo mes, posiblemente acompañada por su padre.

Por qué Rufina Cabré volvió a Argentina

Mientras la “China” Suárez acomoda su nueva vida en Turquía, donde Icardi está a punto de renovar contrato con el Galatasaray, sus hijos deben acoplarse al ritmo de Europa. Rufina, la mayor de los tres hermanos, parece tener un poco más de voz y decisión respecto a su presente y por eso se le permitió regresar a Argentina, donde la esperaban sus amigos y seres queridos.

Paula Varela, analista de “Intrusos”, dijo haber estado en contacto con fuentes cercanas a la familia Suárez-Cabré, que explicaron por qué regresó. “Rufina extrañaba aun poco y dijo que ya que iba a volver a principios de septiembre, cuando arranca efectivamente el colegio allá en Turquía, quería venir y aprovechar estos días para ver a la gente que quiere”, contó Varela.

En este país, Rufina no solo tiene a toda su familia materna y paterna, sino también a su papá y a sus amigos y amigas del colegio y de jockey, el deporte que practica. Su regreso imprevisto tuvo que ver con que “después, por un tiempo más largo, no va a poder viajar” otra vez a Argentina, porque se dará inicio a sus obligaciones académicas en Europa.

“Lo que a mí me contaron es que hubo un cambio de planes y que Rufina estaría volviendo a Argentina, porque existe la posibilidad, y lo pongo como una posibilidad, que cuando ella retorne a Turquía sea en compañía de su papá, de Cabré. Como está la invitación que hicieron la China y Mauro en su momento, existe la posibilidad de que la niña retorne a Turquía junto con su padre”, relató Karina Iavícoli sobre el futuro próximo de Rufina.

Temas Eugenia "China" SuárezNicolás Cabré
