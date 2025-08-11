Después de la lucha, Rufina, hija de la “China” y Nicolás Cabré, se volvió de Turquía

“Lo que a mí me contaron es que hubo un cambio de planes y que Rufina estaría volviendo a Argentina, porque existe la posibilidad, y lo pongo como una posibilidad, que cuando ella retorne a Turquía sea en compañía de su papá, de Cabré. Como está la invitación que hicieron la China y Mauro en su momento, existe la posibilidad de que la niña retorne a Turquía junto con su padre”, relató Karina Iavícoli sobre el futuro próximo de Rufina.