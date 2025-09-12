Los sueños se cumplen: "Flor" Torres presentará su nuevo álbum "Incompleta"

"Flor" Torres presenta su álbum “Incompleta” en el Teatro General Manuel Belgrano (Crisóstomo Álvarez 765). La cita es el sábado 4 de octubre a las 20, y es la oportunidad ideal para conocer a esta joven artista emergente de Tucumán.
"Comencé mi carrera artística a los 11 años haciendo teatro musical en diferentes escuelas de Tucumán, y a mis 19 decidí dedicarme a mi música, de la mano de mi productor Gabriel Sbrocco", contó Flor, que de a poco se fue abriendo camino en diferentes escenarios y espacios de la provincia.
"Durante todo un año compuse mi primer álbum, “Incompleta”, donde elegí transformar toda mi adolescencia en música. Cada canción cuenta un momento clave de mi historia: duelos, procesos, transformaciones, y aspectos de mi que sigo trabajando", comentó al respecto del nuevo trabajo que presentará en octubre. "Me emociona saber que con estas canciones puedo conectar con las emociones y con el lado sensible de las personas", contó.
Su reconocimiento también es para el equipo que la acompaña en cada ensayo y en cada presentación. "El show va a ser muy especial porque estoy acompañada de un gran equipo. Mi productor, músicos, bailarines, artistas invitados, forman parte de este proyecto que se verá en el teatro".
Un sueño hecho realidad
"Es la primera vez que voy a cantar todas estas canciones propias, escritas por mí en mi habitación y con mi guitarra... Hoy ver esta gran producción y a tantas personas que apuestan y confían en mi proyecto me motiva a seguir creciendo en esto, que es mi sueño", aseguró, feliz e invitando a todos a su nueva presentación.