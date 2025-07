Folclore: Campedrinos utiliza TikTok como un espacio creativo

No solo eso: “Bipolar”, el disco que salió el jueves, será interpretado por primera vez esta noche en vivo. “Tenemos mucha relación con los tucumanos; no olvidamos que aquí nos abrieron las puertas para el norte; nuestra consideración es grande y es nuestra tercera presentación en el Alberdi, donde casi no quedan entradas para este show”, cuenta Agustín Fantilli, recordando que su productor Aldo Parellón es de Tafí Viejo, durante una entrevista con LA GACETA. Mientras que su compañero de escena, Sergio Prada, agrega que “habrá mucho estreno esta noche y estamos un poco nerviosos”.