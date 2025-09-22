Secciones
EspectáculosFamosos

El desesperado pedido de la hermana de Thiago Medina: "Está con los pulmones comprometidos"

Camilota Medina compartió un emotivo video en redes sociales donde pidió oraciones por la salud del ex Gran Hermano, que permanece en terapia intensiva tras un grave accidente.

Thiago Medina continúa en grave estado tras sufrir un accidente en moto Thiago Medina continúa en grave estado tras sufrir un accidente en moto Telefé
Hace 41 Min

La salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, mantiene en vilo a su familia, allegados y seguidores. En las últimas horas, su hermana Camilota compartió un video entre lágrimas en el que pidió cadenas de oración: “Está con los pulmones comprometidos. Ayer y hoy tuvo fiebre, así que le pido de todo corazón que oremos por él y por todos los que están en terapia intensiva. Brisa también está mal porque es su melliza. Como hermana, les suplico que recemos por su vida”.

El pedido se suma a la preocupación por el estado clínico del joven, que continúa en terapia intensiva tras un accidente en moto ocurrido el 12 de septiembre. Medina fue trasladado al hospital de Moreno con graves lesiones y, tras días de evolución compleja, el viernes pasado fue sometido a una cirugía de cuatro horas y media para reparar la parrilla costal. El procedimiento, coordinado entre el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y el Hospital Bicentenario, permitió una mejora en la función respiratoria y hemodinámica, aunque los médicos advirtieron que los pulmones son el órgano más afectado.

El Ministerio de Salud bonaerense aclaró este lunes que no hubo un nuevo parte oficial, aunque confirmó que Medina continúa estable bajo asistencia respiratoria mecánica y sedación. La familia, no obstante, advirtió que los parámetros respiratorios son monitoreados hora a hora y que el pronóstico sigue siendo reservado.

En paralelo, su ex pareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, informó que la recuperación depende de la respuesta de los pulmones y reiteró el pedido de apoyo espiritual: “Cada palabra, cada pensamiento positivo y cada plegaria cuentan. Creemos en el poder de la unión y en que juntos podemos enviarle toda la energía para que salga adelante”.

El accidente y la delicada evolución de Medina generaron una gran repercusión en redes sociales, donde familiares, amigos y fanáticos se sumaron a las cadenas de oración y mensajes de aliento. La familia agradeció la solidaridad, mientras sigue a la espera de avances que devuelvan la tranquilidad tras días de angustia e incertidumbre.

Temas Thiago Medina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dieron a conocer un nuevo parte médico sobre Thiago Medina

Dieron a conocer un nuevo parte médico sobre Thiago Medina

¿Cuál es el órgano más comprometido en la salud de Thiago Medina?

¿Cuál es el órgano más comprometido en la salud de Thiago Medina?

Lali Espósito confesó por qué nunca colaboró con Tini Stoessel

Lali Espósito confesó por qué nunca colaboró con Tini Stoessel

De ser uno de los personajes más queridos de Chiquititas a vender contenido para adultos: ¿de quién se trata?

De ser uno de los personajes más queridos de Chiquititas a vender contenido para adultos: ¿de quién se trata?

Conociendo a Rusia vuelve a Tucumán: ¿cuándo será el show y cuánto salen las entradas?

Conociendo a Rusia vuelve a Tucumán: ¿cuándo será el show y cuánto salen las entradas?

Lo más popular
Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham
1

Estaba preso en Rawson: se quitó la vida “Maxi” Abraham

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela
2

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”
3

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos
4

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1
5

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”
6

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”

Más Noticias
Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Milei agradeció a Estados Unidos: “El apoyo incondicional al pueblo argentino nos fortalece”

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”

Jaldo, sobre la ayuda de Estados Unidos: “Un nuevo crédito no es la salida para Argentina”

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

La foto que publicó Flavio Briatore con Franco Colapinto que encendió rumores sobre su futuro en la F-1

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

¿Cuál es el órgano más comprometido en la salud de Thiago Medina?

¿Cuál es el órgano más comprometido en la salud de Thiago Medina?

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

El gobierno de Milei eliminó hasta fin de octubre las retenciones a las exportaciones de granos

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

“Estoy vivo”: el dramático error en un velorio que conmocionó a Villa Carmela

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

En el fútbol hacen falta más gestos como el de Rosario Central

Comentarios