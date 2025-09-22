El desesperado pedido de la hermana de Thiago Medina: "Está con los pulmones comprometidos"

La salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, mantiene en vilo a su familia, allegados y seguidores. En las últimas horas, su hermana Camilota compartió un video entre lágrimas en el que pidió cadenas de oración: “Está con los pulmones comprometidos. Ayer y hoy tuvo fiebre, así que le pido de todo corazón que oremos por él y por todos los que están en terapia intensiva. Brisa también está mal porque es su melliza. Como hermana, les suplico que recemos por su vida”.
El pedido se suma a la preocupación por el estado clínico del joven, que continúa en terapia intensiva tras un accidente en moto ocurrido el 12 de septiembre. Medina fue trasladado al hospital de Moreno con graves lesiones y, tras días de evolución compleja, el viernes pasado fue sometido a una cirugía de cuatro horas y media para reparar la parrilla costal. El procedimiento, coordinado entre el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y el Hospital Bicentenario, permitió una mejora en la función respiratoria y hemodinámica, aunque los médicos advirtieron que los pulmones son el órgano más afectado.
El Ministerio de Salud bonaerense aclaró este lunes que no hubo un nuevo parte oficial, aunque confirmó que Medina continúa estable bajo asistencia respiratoria mecánica y sedación. La familia, no obstante, advirtió que los parámetros respiratorios son monitoreados hora a hora y que el pronóstico sigue siendo reservado.
En paralelo, su ex pareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, informó que la recuperación depende de la respuesta de los pulmones y reiteró el pedido de apoyo espiritual: “Cada palabra, cada pensamiento positivo y cada plegaria cuentan. Creemos en el poder de la unión y en que juntos podemos enviarle toda la energía para que salga adelante”.
El accidente y la delicada evolución de Medina generaron una gran repercusión en redes sociales, donde familiares, amigos y fanáticos se sumaron a las cadenas de oración y mensajes de aliento. La familia agradeció la solidaridad, mientras sigue a la espera de avances que devuelvan la tranquilidad tras días de angustia e incertidumbre.