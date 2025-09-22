El desesperado pedido de la hermana de Thiago Medina: "Está con los pulmones comprometidos"

El pedido se suma a la preocupación por el estado clínico del joven, que continúa en terapia intensiva tras un accidente en moto ocurrido el 12 de septiembre. Medina fue trasladado al hospital de Moreno con graves lesiones y, tras días de evolución compleja, el viernes pasado fue sometido a una cirugía de cuatro horas y media para reparar la parrilla costal. El procedimiento, coordinado entre el Hospital Mariano y Luciano de la Vega y el Hospital Bicentenario, permitió una mejora en la función respiratoria y hemodinámica, aunque los médicos advirtieron que los pulmones son el órgano más afectado.