La Libertad Avanza Tucumán celebró la baja de la pobreza: “Un logro histórico”

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que la pobreza en Argentina se ubicó en 31,6% durante el primer semestre del año, lo que significó una caída de más de 20 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2024, que la indigencia se redujo al 6,9%, La Libertad Avanza Tucumán (LLA) celebró estos datos y destacó la gestión que lleva adelante el Gobierno nacional.
En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el candidato de La Libertad Avanza en Tucumán Federico Pelli afirmó: "En el Gobierno de Javier Milei la pobreza se redujo al 31,6% y la indigencia al 6,9% en el primer semestre de 2025, frente al 52,9% y 18,1% del mismo período de 2024".
"Un logro histórico que confirma que el camino de la responsabilidad está dando resultados. La disciplina fiscal, la reducción del gasto inútil y la recuperación de la confianza están transformando la vida de millones de argentinos. Este 26 de octubre vota La Libertad Avanza para continuar con la reconstrucción de la Argentina", agregó.
En tanto, el diputado libertario Gerardo Huesen aseguró que "gracias a Milei tenemos el índice de pobreza más bajo desde 2018".
"Mientras que con Alberto estábamos en la ruina y más de la mitad de los argentinos se encontraban sumergidos en la pobreza (52,9%), con las políticas liberales de nuestro presidente sacamos a un 21,3% de esa condición de vulnerabilidad. Según informó el Indec, más de nueve millones de argentinos hoy viven mejor. Dato mata relato. La Libertad Avanza o Argentina retrocede", sentenció.