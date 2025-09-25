Secciones
Política

La Libertad Avanza Tucumán celebró la baja de la pobreza: “Un logro histórico”

Federico Pelli y Gerardo Huesen señalaron que "el camino de la responsabilidad está dando resultados" y que "más de nueve millones de argentinos viven hoy mejor".

FEDERICO PELLI FEDERICO PELLI
Hace 1 Hs

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que la pobreza en Argentina se ubicó en 31,6% durante el primer semestre del año, lo que significó una caída de más de 20 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2024, que la indigencia se redujo al 6,9%, La Libertad Avanza Tucumán (LLA) celebró estos datos y destacó la gestión que lleva adelante el Gobierno nacional.

En su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el candidato de La Libertad Avanza en Tucumán Federico Pelli afirmó: "En el Gobierno de Javier Milei la pobreza se redujo al 31,6% y la indigencia al 6,9% en el primer semestre de 2025, frente al 52,9% y 18,1% del mismo período de 2024". 

¿Qué explica la fuerte baja del índice de pobreza en Tucumán?

¿Qué explica la fuerte baja del índice de pobreza en Tucumán?

"Un logro histórico que confirma que el camino de la responsabilidad está dando resultados. La disciplina fiscal, la reducción del gasto inútil y la recuperación de la confianza están transformando la vida de millones de argentinos. Este 26 de octubre vota La Libertad Avanza para continuar con la reconstrucción de la Argentina", agregó. 

En tanto, el diputado libertario Gerardo Huesen aseguró que "gracias a Milei tenemos el índice de pobreza más bajo desde 2018". 

La pobreza registró una significativa baja en el primer semestre del año: fue del 31,6%

La pobreza registró una significativa baja en el primer semestre del año: fue del 31,6%

"Mientras que con Alberto estábamos en la ruina y más de la mitad de los argentinos se encontraban sumergidos en la pobreza (52,9%), con las políticas liberales de nuestro presidente sacamos a un 21,3% de esa condición de vulnerabilidad. Según informó el Indec, más de nueve millones de argentinos hoy viven mejor. Dato mata relato. La Libertad Avanza o Argentina retrocede", sentenció.

Temas TucumánBuenos AiresGerardo HuesenJavier MileiInstituto Nacional de Estadística y Censos IndecLa Libertad AvanzaFederico Pelli
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
A 100 días de su arresto domiciliario: Cristina Kirchner saludó a los militantes que se movilizaron

A 100 días de su arresto domiciliario: Cristina Kirchner saludó a los militantes que se movilizaron

Macri afirmó que hace más de un año que no habla con Milei, pero que el PRO “está a disposición”

Macri afirmó que hace más de un año que no habla con Milei, pero que el PRO “está a disposición”

Juan Grabois y Luis Caputo protagonizaron un explosivo cruce en redes: Un país parecido a Suiza

Juan Grabois y Luis Caputo protagonizaron un explosivo cruce en redes: "Un país parecido a Suiza"

Durán Barba analizó el discurso de Milei en Córdoba: “Está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara”

Durán Barba analizó el discurso de Milei en Córdoba: “Está escupiendo al cielo y le está cayendo en la cara”

Axel Kicillof: Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto

Axel Kicillof: "Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto"

Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición
3

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
4

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional
5

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires
6

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

Más Noticias
“Me alejo del cargo durante un mes para no mezclar gobierno y política”, dijo Jaldo

“Me alejo del cargo durante un mes para no mezclar gobierno y política”, dijo Jaldo

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

El Gobierno extendió las retenciones cero a las carnes, pero reimplanta el tributo a granos

El Gobierno extendió las retenciones cero a las carnes, pero reimplanta el tributo a granos

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Esta es la poderosa oración a la Virgen del Rosario de San Nicolás para momentos difíciles

Así es Chan Bachi, el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

Así es "Chan Bachi", el nuevo robot de la Municipalidad para vigilancia y educación ambiental

La Legislatura aprobó la licencia de Jaldo durante la campaña electoral

La Legislatura aprobó la licencia de Jaldo durante la campaña electoral

Marcela Pagano criticó a Milei: “Lo que hicieron con las retenciones fue albertismo blue”

Marcela Pagano criticó a Milei: “Lo que hicieron con las retenciones fue albertismo blue”

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Comentarios