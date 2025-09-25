La Libertad Avanza Tucumán celebró la baja de la pobreza: “Un logro histórico”

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que la pobreza en Argentina se ubicó en 31,6% durante el primer semestre del año, lo que significó una caída de más de 20 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2024, que la indigencia se redujo al 6,9%, La Libertad Avanza Tucumán (LLA) celebró estos datos y destacó la gestión que lleva adelante el Gobierno nacional.