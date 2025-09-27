Atención fanáticos de los videojuegos: ¿cómo sacar el máximo provecho a tu suscripción de Amazon Prime?

Prime Video, la plataforma de streaming de películas y series de Amazon, no solo permite disfrutar de contenido audiovisual. Muchos usuarios desconocen que su suscripción incluye beneficios adicionales, especialmente pensados para los fanáticos de los videojuegos.
Uno de estos beneficios está relacionado con Twitch, el popular sitio de streaming en vivo, mayormente enfocado en videojuegos, aunque también se transmite contenido de eventos, charlas y otras actividades. Al pertenecer también a Jeff Bezos, Twitch ofrece ventajas exclusivas para los suscriptores de Amazon Prime que no todos conocen.
¿No los conocías? Los beneficios que ofrece Amazon Prime Video
El primer beneficio consiste en una suscripción mensual gratuita a un canal de Twitch de la elección del usuario. Esta suscripción debe renovarse cada mes para no perder el acceso, pero su valor es completamente gratuito para quienes tienen Prime.
El segundo beneficio está vinculado a contenido exclusivo dentro de varios juegos populares como League of Legends, Valorant, GTA, Call of Duty y FIFA. Se trata principalmente de “skins”, elementos que personalizan personajes o armas dentro del juego. Por ejemplo, en Valorant o Call of Duty, se modifican las apariencias de las armas; en League of Legends o GTA, los usuarios pueden obtener monedas virtuales o nuevas apariencias para los personajes.
Estos beneficios no son ampliamente difundidos, por lo que quienes quieran aprovecharlos deben investigar cómo activarlos, ya sea desde la página web de Twitch o mediante el programa Prime Gaming en computadoras.