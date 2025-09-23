Prime Video apuesta por el humor gamberro en los programas de citas con Galder Varas como cupido

Prime Video prepara un nuevo giro en los programas de citas con el lanzamiento de Esto no es un dating, que verá la luz en 2026. Al frente estará Galder Varas, humorista conocido por su estilo irreverente y su éxito en redes sociales, donde suma 2,6 millones de seguidores en Instagram.
La plataforma anunció este martes que Varas se convertirá en una suerte de cupido en un programa grabado en un teatro, donde cien solteros de diferentes edades, perfiles, procedencias y orientaciones sexuales participarán en una búsqueda del amor muy poco convencional.
Un dating show distinto: humor, improvisación y cero postureo
“Con su humor irreverente y talento para la improvisación, el cómico acompañará a los solteros más peculiares del país en su búsqueda del amor, en un teatro donde el público se convertirá en parte del espectáculo”, explicó Prime Video.
Galder Varas, que ha hecho de la interacción con el público el sello de sus espectáculos, trasladará ese mismo estilo a la televisión. En cada episodio, además, contará con dos celebrities invitadas, dispuestas a compartir sus trucos de seducción para ayudar a que surjan conexiones entre las parejas más insólitas.
La Joyita: un protagonista inesperado
Uno de los giros del formato será la figura de “La Joyita”, el soltero más desastroso de todos los entrevistados por Galder, que subirá al escenario para dejarse asesorar en directo. Los otros 99 participantes deberán decidir si le dan una oportunidad y convertirse en sus pretendientes.
Según Prime Video, Esto no es un dating “derribará prejuicios a la hora de ligar, llamará a las cosas por su nombre y convertirá secretos inconfesables en posibles temas de conversación para una primera cita. La búsqueda de pareja se convertirá en una catarsis de amor colectiva para romper con la esclavitud del postureo”.
Casting abierto para el público
El programa ya busca participantes: el casting está abierto para personas de entre 18 y 50 años, de cualquier orientación sexual y perfil, que quieran formar parte de esta experiencia televisiva “a lo gamberro”.
Con este proyecto, Prime Video se adentra en el terreno de los dating shows con una propuesta que mezcla humor, improvisación y espectáculo en directo, prometiendo ser uno de los estrenos más comentados de 2026.