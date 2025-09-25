El análisis de Jorge Asís: del descenso a la reelección

El Gringo se propone para vencer en Córdoba a Gonzalo Roca, el designado hombre de Milei por el dueño de la marca, el diputado Gabriel Bornoroni, que en la repartija escasamente honorable supo desahuciar a Rodrigo de Loredo, el Radical Prolijito que se quedó modestamente afuera, aunque le hubiera fascinado defender los valores y los colores del Panelista.