Poder adquisitivo: los salarios registraron una suba del 2,5% en julio, según informó el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que, en julio de 2025, el índice de salarios registró un incremento de 2,5% respecto de junio y una variación interanual de 53,2%. Con este resultado, el indicador acumuló en los primeros siete meses del año una suba de 23,7% en comparación con diciembre de 2024.