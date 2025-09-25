Poder adquisitivo: los salarios registraron una suba del 2,5% en julio, según informó el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que, en julio de 2025, el índice de salarios registró un incremento de 2,5% respecto de junio y una variación interanual de 53,2%. Con este resultado, el indicador acumuló en los primeros siete meses del año una suba de 23,7% en comparación con diciembre de 2024.
Según el organismo, que conduce Marco Lavagna, el aumento mensual se explicó por las subas de 2,2% en el sector privado registrado, 2,3% en el sector público y 3,6% en el sector privado no registrado.
En términos interanuales, la mejora de 53,2% respondió a incrementos de 39,8% en el sector privado registrado, 41,3% en el sector público y 139,7% en el sector privado no registrado.
Por su parte, la variación acumulada desde diciembre de 2024 se desglosó en un alza de 16,2% en el sector privado registrado, 19,1% en el sector público y 57,9% en el sector privado no registrado.
En lo que respecta al empleo público, el Indec precisó que en julio el índice de salarios del subsector nacional aumentó 0,6% respecto del mes anterior, mientras que el subsector provincial mostró un alza de 2,6%. En la comparación interanual, los incrementos fueron de 24,5% y 47,3%, respectivamente.
Finalmente, las variaciones acumuladas en lo que va del año arrojaron una suba de 11,3% para el subsector público nacional y de 22,1% para el subsector público provincial.