Salarios 2025: las empresas moderan los aumentos y apuestan por políticas de compensación más estratégicas

Expectativas salariales para el segundo semestre

Las proyecciones para el resto del año consolidan esta tendencia. Para el tercer trimestre, se espera un ajuste promedio del 7,6%, y para el último trimestre, del 8,6%. Estos valores se alinean con las estimaciones de inflación del Informe REM del Banco Central, que prevé un 8,2% entre julio y diciembre. En ese contexto, los salarios fuera de convenio podrían lograr una leve mejora real en el poder adquisitivo.