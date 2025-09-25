El streamer tucumano Oky Appo dejó el país: se instaló en Miami y dice que no piensa volver

El streamer tucumano Octavio Appogh, más conocido como Oky Appo, confirmó que abandonó definitivamente Argentina para instalarse en Miami (Estados Unidos). El influencer compartió en redes sociales los motivos detrás de su decisión, asegurando que busca comenzar una nueva etapa de su vida lejos de los conflictos que lo rodearon en los últimos años.
Por qué Oky Appo se fue de Argentina
En un video difundido en X (antes Twitter) por la cuenta @RealTimeRating, Oky Appo explicó que no tiene planes de regresar:
“Hay gente que me pregunta cuándo vuelvo. No vuelvo. Esto es como cuando me fui de Tucumán a Buenos Aires y empecé de cero. No existe un plan B. Este es el único plan: o la pego acá o la pego”.
El streamer también señaló que en Estados Unidos se siente más motivado y alejado de los problemas:
“Acá no estoy rodeado de toxicidad y de esa gente. En Buenos Aires ya no tenía motivación para juntarme con alguien o salir a la calle. En Miami estoy motivado y me gusta, le da chispa a mi vida”.
La polémica en torno al influencer
En los últimos meses, Oky Appo estuvo en el centro de varias polémicas. Durante algunas de sus transmisiones en vivo fue cuestionado por actitudes violentas hacia su exnovia, Sasha Ferro, y también hacia su mascota. Más tarde, volvió a ser criticado tras la ruptura con Tuli Acosta, quien aseguró haber sufrido violencia en la relación.
Ahora, el streamer intenta dejar atrás esas controversias y comenzar una nueva vida en Miami, donde planea enfocar su carrera digital “desde cero”.