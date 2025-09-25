El streamer tucumano Oky Appo dejó el país: se instaló en Miami y dice que no piensa volver

La polémica en torno al influencer

En los últimos meses, Oky Appo estuvo en el centro de varias polémicas. Durante algunas de sus transmisiones en vivo fue cuestionado por actitudes violentas hacia su exnovia, Sasha Ferro, y también hacia su mascota. Más tarde, volvió a ser criticado tras la ruptura con Tuli Acosta, quien aseguró haber sufrido violencia en la relación.