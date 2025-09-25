Secciones
EspectáculosFamosos

El streamer tucumano Oky Appo dejó el país: se instaló en Miami y dice que no piensa volver

“Acá no estoy rodeado de toxicidad”, afirmó.

El streamer tucumano Oky Appo dejó el país: se instaló en Miami y dice que no piensa volver
Hace 1 Hs

El streamer tucumano Octavio Appogh, más conocido como Oky Appo, confirmó que abandonó definitivamente Argentina para instalarse en Miami (Estados Unidos). El influencer compartió en redes sociales los motivos detrás de su decisión, asegurando que busca comenzar una nueva etapa de su vida lejos de los conflictos que lo rodearon en los últimos años.

Por qué Oky Appo se fue de Argentina

En un video difundido en X (antes Twitter) por la cuenta @RealTimeRating, Oky Appo explicó que no tiene planes de regresar:

“Hay gente que me pregunta cuándo vuelvo. No vuelvo. Esto es como cuando me fui de Tucumán a Buenos Aires y empecé de cero. No existe un plan B. Este es el único plan: o la pego acá o la pego”.

El streamer también señaló que en Estados Unidos se siente más motivado y alejado de los problemas:

“Acá no estoy rodeado de toxicidad y de esa gente. En Buenos Aires ya no tenía motivación para juntarme con alguien o salir a la calle. En Miami estoy motivado y me gusta, le da chispa a mi vida”.

La polémica en torno al influencer

En los últimos meses, Oky Appo estuvo en el centro de varias polémicas. Durante algunas de sus transmisiones en vivo fue cuestionado por actitudes violentas hacia su exnovia, Sasha Ferro, y también hacia su mascota. Más tarde, volvió a ser criticado tras la ruptura con Tuli Acosta, quien aseguró haber sufrido violencia en la relación.

Ahora, el streamer intenta dejar atrás esas controversias y comenzar una nueva vida en Miami, donde planea enfocar su carrera digital “desde cero”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional
4

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires
5

Hay cuatro detenidos por el triple crimen en Buenos Aires

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición
6

“La peor forma de hipocresía”: Vargas Aignasse arremetió contra toda la oposición

Más Noticias
Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y sumó una nueva conexión internacional

Belén, la historia tucumana que puede llegar a los Oscars: Este caso cambió mi vida

"Belén", la historia tucumana que puede llegar a los Oscars: "Este caso cambió mi vida"

Thiago Medina sigue grave: sus pulmones no saturan bien y está en manos de Dios

Thiago Medina sigue grave: sus pulmones no saturan bien y "está en manos de Dios"

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separaron: el conductor explicó los motivos

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se separaron: el conductor explicó los motivos

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

¿Cuándo se sabrá si Belén, de Dolores Fonzi, estará entre las películas finalistas a los Oscar 2026?

¿Cuándo se sabrá si "Belén", de Dolores Fonzi, estará entre las películas finalistas a los Oscar 2026?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Comentarios