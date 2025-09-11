El streamer tucumano Oky confirmó su romance con una ex Gran Hermano y estallaron las críticas en redes

Quién es Oky, el streamer tucumano

El tucumano Octavio Appogh, más conocido como “Oky”, sigue consolidándose como una de las figuras jóvenes más relevantes del streaming y el entretenimiento digital en Argentina. Músico, youtuber y streamer, construyó una comunidad que acumula millones de visitas en las distintas plataformas y en 2021 obtuvo el Premio Martín Fierro Digital al Streamer del Año. A sus poco más de 20 años, ya dio el salto a la televisión al participar en The Challenge Argentina, el desafío, el reality deportivo producido por MTV y emitido por Telefe bajo la conducción de Marley, donde enfrentó pruebas extremas por tierra, aire y agua que pusieron a prueba su resistencia física y mental.