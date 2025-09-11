Secciones
El streamer tucumano Oky confirmó su romance con una ex Gran Hermano y estallaron las críticas en redes

“Salí de ahí”, le dijeron a la joven.

Hace 2 Hs

El streamer Oky sorprendió a sus seguidores al presentar a su nueva novia, Gabriela Gianatassio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe). Sin embargo, el anuncio no pasó desapercibido: los usuarios reaccionaron con advertencias hacia la joven, recordando las polémicas relaciones anteriores del influencer.

Oky presentó a su nueva pareja tras su rehabilitación

Luego de salir de rehabilitación y retomar sus transmisiones en vivo, Oky volvió a interactuar con su comunidad de seguidores. En su último stream presentó oficialmente a Gabriela Gianatassio, la brasileña que formó parte de la más reciente edición de Gran Hermano.

Si bien el streamer la presentó como su “compañera”, el chat rápidamente se llenó de mensajes en tono de alerta: muchos le recordaron a la joven los conflictos pasados de Oky con sus exparejas.

La polémica historia de Oky con Tuli Acosta y Sasha Ferro

Las advertencias de los usuarios hicieron referencia a las declaraciones de Tuli Acosta, quien acusó a Oky de manipulación y maltrato durante su relación. Con el tiempo, la bailarina se animó a hablar públicamente sobre las situaciones de violencia que atravesó.

Más tarde, Sasha Ferro, otra de sus exparejas, también sostuvo que el streamer ejercía conductas dañinas y aseguró que “se estaba destruyendo”.

A esto se suman las polémicas que lo involucraron en clips virales donde aparecía maltratando tanto a su gato como a su pareja.

Los comentarios de los seguidores

Tras la presentación en stream, los mensajes de advertencia para Gabriela no tardaron en viralizarse. Algunos de los más resonantes fueron:

“Ella siempre tan ingenua, la va a fajar este basura”

“Salí de ahí, ese es un libertario pelotudo”

“A fin de año la faja”

Qué dijo Tuli Acosta sobre su relación con Oky

Durante un programa especial en Olga, en el marco del aniversario de Ni Una Menos, Tuli Acosta relató en detalle lo que vivió junto a Oky.

“Al haber estado muy expuesta, fue por ahí por donde entró todo. Me decía ‘si me dejás, todo esto se te vuelve en contra’ o ‘estás conmigo por tal cosa’. Yo sentía que, si lo dejaba, le estaba confirmando eso”, explicó.

La bailarina también reveló un episodio doloroso: la misteriosa desaparición de su perrita. “Fue un día que me peleé y me fui de la casa. Cuando volví ya no estaba. Era un chihuahua, no se iba a ningún lado. Nunca supe qué pasó con ella. Esa fue la salida que tuve para decir ‘me voy de esta casa’”, relató con angustia.

Quién es Oky, el streamer tucumano

El tucumano Octavio Appogh, más conocido como “Oky”, sigue consolidándose como una de las figuras jóvenes más relevantes del streaming y el entretenimiento digital en Argentina. Músico, youtuber y streamer, construyó una comunidad que acumula millones de visitas en las distintas plataformas y en 2021 obtuvo el Premio Martín Fierro Digital al Streamer del Año. A sus poco más de 20 años, ya dio el salto a la televisión al participar en The Challenge Argentina, el desafío, el reality deportivo producido por MTV y emitido por Telefe bajo la conducción de Marley, donde enfrentó pruebas extremas por tierra, aire y agua que pusieron a prueba su resistencia física y mental.

Lejos de quedarse en lo digital, Oky busca tender puentes entre las redes y la televisión. En diálogo con LA GACETA había contado que lo más difícil de la experiencia fue “estar encerrado y sin celular un mes”, pero también reconoció haber disfrutado la convivencia, incluso protagonizando un romance con la modelo Sofía “Jujuy” Jiménez. Admirador de Marley y del exfutbolista Rodrigo Mora, el streamer remarcó que la TV aún tiene vigencia y que el verdadero reto es abrir espacio a nuevas generaciones. “Espero poder representar al Norte lo mejor que se pueda, que la gente apoye con fuerza y que lo disfruten todos los tucumanos”, expresó.

