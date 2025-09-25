Números de Oro de LA GACETA: así es el Chevrolet Onix 0 km que se llevará el ganador

Marcela Moyano, del área de marketing de LA GACETA, recordó que pueden participar todas las tarjetas correspondientes a la edición que finalizó ayer, 24 de septiembre, cuyo periodo abarca desde marzo de este año. Las urnas ya están habilitadas en Mendoza 654, disponibles las 24 horas, y solo participarán las tarjetas completas, con datos de personas mayores de 18 años y con el logo de Números de Oro al dorso.