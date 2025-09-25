Números de Oro de LA GACETA: así es el Chevrolet Onix 0 km que se llevará el ganador

La emoción está al rojo vivo para los lectores de LA GACETA: el próximo 15 de octubre, los Números de Oro tendrá como premio principal un Chevrolet Onix 0 km. El sorteo se realizará por primera vez en la planta impresora de nuestro diario y quienes deseen presenciarlo podrán acercarse para vivirlo en vivo.
Cristian, vendedor de GEMSA, describió al detalle el auto que se llevará el ganador. “Es la nueva versión que salió este mes. Muy económico, práctico y ágil, ideal para la ciudad. Además, tiene toda la conectividad que Chevrolet ya nos tiene acostumbrados: Wi-Fi, GPS, CarPlay, Android Auto inalámbrico y comandos en el volante”.
Según Cristian, el Onix es un “comodín” para todo tipo de conductor, desde quienes buscan su primer auto hasta quienes priorizan tecnología y estilo deportivo.
Marcela Moyano, del área de marketing de LA GACETA, recordó que pueden participar todas las tarjetas correspondientes a la edición que finalizó ayer, 24 de septiembre, cuyo periodo abarca desde marzo de este año. Las urnas ya están habilitadas en Mendoza 654, disponibles las 24 horas, y solo participarán las tarjetas completas, con datos de personas mayores de 18 años y con el logo de Números de Oro al dorso.
El sorteo promete nuevas historias para los espectadores, al estilo del último ganador, María Isabel Díaz, quien vivió una situación inesperada cuando el auto tuvo un problema técnico justo cuando se encontraba fuera de su casa.