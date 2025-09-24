Números de Oro: cuenta regresiva para el sorteo del auto 0 km

El entretenimiento más elegido por los tucumanos cierra hoy su ciclo actual para dar paso a una nueva edición llena de oportunidades, premios y sorpresas. Desde este viernes, los lectores tendrán la posibilidad de competir por un pozo semanal de $3.000.000.
Pero eso no es todo: cada semana es posible ganar órdenes de compra por $200.000 para usar en destacados comercios de la provincia: Zeramiko, Castillo, Hipercolchonerias Yubrin y Sportsman.
Con la compra de LA GACETA del viernes ya podrás tener tu nueva tarjeta. ¡No te pierdas la oportunidad y asegurate tu diario!
Si tu tarjeta viene con el sello de “usuario Tarjeta Sol”, el premio puede duplicarse hasta llegar a $6.000.000. Además, los socios de Tarjeta Sol podrán retirar su tarjeta con el sello especial todos los lunes, de 17.30 a 20.30, en la sucursal de La Rioja 265.
La grilla final con las 26 semanas del entretenimiento será publicada también este viernes.
El gran sorteo
Mientras la nueva edición del entretenimiento empieza, quienes participaron de la edición anterior y no resultaron ganadores todavía tienen una chance única: podrán depositar sus tarjetas en las urnas habilitadas para el sorteo de un auto 0 km, uno de los clásicos de Números de Oro.
El sorteo de un Chevrolet Onix será el miércoles 15 de octubre en la planta impresora de LA GACETA (ubicada en avenida Siria 2.402) y todos los que deseen pueden acercarse hasta el lugar para presenciarlo. Además, se transmitirá en vivo por LA GACETA Play.
Para participar del sorteo, solo tenés que presentar tus tarjetas no ganadoras, completas, controladas y con los datos de una persona mayor de 18 años. Los lectores tendrán tiempo de depositar sus tarjetas hasta el lunes 13 de octubre a las 12 en LA GACETA, receptorías y sucursales de Sportsman.
Y hay un dato más: ahora podés enterarte de todo lo que sucede en Números de Oro a través de nuestro Facebook exclusivo.