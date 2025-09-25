El drama por la Kiss Cam de Coldplay: el esposo de Kristin Cabot también estaba en el concierto con otra mujer

El episodio tuvo consecuencias más amplias: Megan Kerrigan, esposa de Byron, se mudó de la casa, devolvió su anillo y cerró su cuenta de Facebook. Tanto Byron como Kristin fueron suspendidos y luego renunciaron a sus cargos en Astronomer, tras el revuelo que causó la “kiss cam”. Aunque allegados reconocen que el gesto fue inapropiado en un entorno laboral, insisten en que no se trató de una infidelidad, sino de un error sobredimensionado por la exposición pública.