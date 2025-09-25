El drama por la Kiss Cam de Coldplay: el esposo de Kristin Cabot también estaba en el concierto con otra mujer

El gran escándalo de la "Kiss Cam" durante un recital de Coldplay que trascendió a nivel mundial sigue dando de que hablar y cambiando su dramática historia. Desde el descubrimiento de las identidades de los amantes que fueron capturados en un momento indiscreto, la historia no paro.
La ejecutiva de recursos humanos, Kristin Cabot y al entonces CEO de Astronomer, Andy Byron, siguen revelando nuevos detalles. Según relató el Times of London, el esposo de Kristin, Andrew Cabot, también estaba presente en el mismo concierto en Massachusetts, acompañado por una cita romántica.
¿Qué hacía el esposo de Kristin Cabot en el mismo concierto de Coldplay?
Un informante reveló que la situación en el concierto de Coldplay fue distinta a lo que circuló en un principio. Según su versión, Kristin Cabot estaba en un palco acompañada de colegas, aunque no se trataba de uno de la empresa. Andrew Cabot, por su parte, también asistió al evento con una cita, que actualmente es su pareja.
La nueva información modifica la narrativa que había girado exclusivamente en torno a Kristin y Andy Byron. La misma fuente aseguró que Kristin y Andrew ya habían roto su matrimonio antes de la polémica. “Se habían separado de manera amistosa y vivían en casas distintas desde hacía semanas”, afirmó.
El video viral que desató el escándalo mostró a Kristin, de 52 años, en brazos de Byron justo cuando las cámaras del estadio los enfocaron. En la escena, se ve cómo ella aparta el rostro y él se distancia rápidamente al notar la exposición. Chris Martin, líder de Coldplay, incluso bromeó con el momento, insinuando entre risas que podía tratarse de una pareja tímida o de un romance.
Secuelas del gran escandalo de la Kiss Cam de Coldplay
Desde el entorno de los Cabot se insistió en que no existía una aventura. De hecho, un vocero de Andrew confirmó a PEOPLE que el proceso de divorcio ya estaba en marcha antes del concierto. Según declaró, Andrew esperaba que la oficialización del trámite permitiera terminar con las especulaciones y devolverle a su familia la privacidad que siempre habían defendido.
El episodio tuvo consecuencias más amplias: Megan Kerrigan, esposa de Byron, se mudó de la casa, devolvió su anillo y cerró su cuenta de Facebook. Tanto Byron como Kristin fueron suspendidos y luego renunciaron a sus cargos en Astronomer, tras el revuelo que causó la “kiss cam”. Aunque allegados reconocen que el gesto fue inapropiado en un entorno laboral, insisten en que no se trató de una infidelidad, sino de un error sobredimensionado por la exposición pública.