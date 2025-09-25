A los 57 años, así se mantiene una de las estrellas más sexys de Baywatch

Donna D’Errico, la recordada actriz de Baywatch, volvió a deslumbrar a sus seguidores en Instagram, mostrando que su figura icónica se mantiene intacta a los 57 años. En su más reciente publicación, compartida el martes, la exestrella posó sentada junto a su cama con un mini camisón de seda azul pálido con encaje beige, acompañado de un mensaje sencillo: “Me desperté sonriendo”.