A los 57 años, así se mantiene una de las estrellas más sexys de Baywatch

Donna D’Errico, la recordada actriz de Baywatch, volvió a deslumbrar a sus seguidores en Instagram, mostrando que su figura icónica se mantiene intacta a los 57 años. En su más reciente publicación, compartida el martes, la exestrella posó sentada junto a su cama con un mini camisón de seda azul pálido con encaje beige, acompañado de un mensaje sencillo: “Me desperté sonriendo”.
La publicación se llenó de elogios y comentarios positivos. Un seguidor escribió: “Sonreír te queda bien”, mientras que otro agregó: “El despertar perfecto”.
Aunque D’Errico alcanzó la fama como rubia en Baywatch, con los años se transformó en morena, un cambio que muchos consideran que la favorece aún más. En la imagen, se destaca su estilo sofisticado y moderno: cejas gruesas, labios voluminosos y ondas brillantes sobre sus hombros, un look muy diferente al de los años 90.
Su reciente aparición en Instagram sigue al estreno mundial de Waltzing With Brando el pasado 15 de septiembre en el TCL Chinese Theatre de Hollywood, donde asistió acompañada de su hijo Rhyan D’Errico, fruto de su matrimonio con Nikki Sixx, bajista y cofundador de Mötley Crüe. La pareja estuvo casada entre 1996 y 2007.
Trayectoria en Baywatch
Antes de incorporarse a la serie principal, Donna D’Errico debutó en el spin-off Baywatch Nights en 1995, interpretando a Donna Marco. Aunque el programa solo duró dos temporadas debido a la baja audiencia, le permitió compartir pantalla con David Hasselhoff y Gregory Alan Williams.
Posteriormente, fue incorporada a la serie principal de Baywatch durante las temporadas siete y ocho, hasta ser despedida en la novena temporada por motivos presupuestarios. La serie finalizó en mayo de 2001 tras 11 temporadas, aunque Hasselhoff y otros miembros originales participaron en la película de reunión de 2003.