¿Habrá reconciliación?: Vanessa Daroch lanzó una impactante predicción sobre el futuro de Carla Jara y Francisco Kaminski

La tarotista fue contactada por “Zona de estrellas” para consultarle sobre qué va a pasar entre la expareja.

Hace 2 Hs

Luego del mediático quiebre con Camila Andrade, los rumores de una posible reconciliación entre Francisco Kaminski y Carla Jara (madre de su hijo) se han tomado la farándula. Si bien fue Adriana Barrientos quien lanzó la primera predicción al respecto, la bola de cristal fue entregada ahora a Vanessa Daroch.

La tarotista fue consultada directamente por el programa Zona de estrellas para obtener una visión más profunda sobre el futuro de la expareja y si existe alguna chance real de un segundo intento.

¿Qué predijo Vanessa Daroch sobre la posible reconciliación de Carla Jara y Francisco Kaminski?

“Yo se lo he confirmado a Carla, que Kaminski va a querer volver a tu lado, va a pasar un tiempo, van a pasar varias cosas. Algo va a pasar con esa relación, le dije, que no va a ser bueno y qué es lo que está pasando ahora, el término de esa relación y cómo fue así de traumático”, partió.

“Aparecen las cartas de querer volver, quizá no por amor, pero sí por una estabilidad emocional, por estar con su familia, con su hijo, por ese lado va”, añadió la médium.

Daroch reveló que Jara le dijo que era imposible que eso sucediera, a pesar de esta respuesta la tarotista cree que “sí van a volver, algo va a pasar antes de Navidad, va a ser algo como muy secreto. Cuidándose del qué dirán, algo va a pasar ahí. Insisto, no es amor, pero sí estabilidad familiar”.

Las predicciones de Adriana Barrientos sobre Carla Jara y Francisco Kaminski

Adriana Barrientos encendió las alarmas en el programa “Zona de Estrellas”, asegurando que la cercanía entre el animador y la ex “Mekano” podría significar algo más que una simple amistad. “Lo único que yo les voy a decir queridos compañeros, es que el amor existe”, lanzó la modelo, dejando en evidencia que habría señales de un nuevo acercamiento.

“Lo único que te voy a decir es que para Kaminski la mejor mujer que se ha portado en todo este tiempo con él, no he sido yo, no ha sido su mamá, es Carlita Jara”, reveló Barrientos en pantalla, destacando el rol que el rostro de TVN ha tenido en la vida del animador.

Además, la llamada “Leona” aseguró que ha tenido conversaciones con personas muy cercanas a Kaminski, quienes tampoco descartan un eventual regreso. “Me dice: ‘Adriana, yo de todas maneras y como amigo muy cercano, cuando los veo juntos me genera la ilusión de que están pronto a volver’”, señaló.

