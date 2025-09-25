La burla de Palmeiras a River tras la eliminación en la Copa Libertadores

La publicación recordó las tres ocasiones en que Palmeiras eliminó a River en el máximo certamen continental. La primera fue en 1999, cuando el equipo de Luiz Felipe Scolari dio vuelta la serie y luego conquistó su primera Libertadores. La segunda se dio en 2020, en semifinales, con una victoria contundente en Avellaneda y un sufrimiento en la vuelta en San Pablo, aunque igualmente avanzó y terminó campeón.