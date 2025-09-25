Secciones
La burla de Palmeiras a River tras la eliminación en la Copa Libertadores

El club paulista publicó un mensaje en sus redes sociales recordando las tres veces que dejó afuera al equipo de Marcelo Gallardo en el torneo continental. El posteo se viralizó y encendió la polémica entre los hinchas.

Palmeiras eliminó a River en la Copa Libertadores. Palmeiras eliminó a River en la Copa Libertadores.
Hace 1 Hs

Palmeiras no solo festejó dentro del campo de juego la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores, sino que también trasladó su alegría a las redes sociales con una publicación cargada de ironía hacia River.

Tras vencer 3-1 en el Allianz Parque y sentenciar la serie de cuartos de final, la cuenta oficial del club paulista en X compartió una foto con un texto que hacía referencia directa al historial copero entre ambos equipos. “Distintas generaciones, el mismo final. Otra noche histórica de Copa en familia”, fue el mensaje elegido. Otra fuente lo resumió como: “Diferente generación, mismo resultado”.

La publicación recordó las tres ocasiones en que Palmeiras eliminó a River en el máximo certamen continental. La primera fue en 1999, cuando el equipo de Luiz Felipe Scolari dio vuelta la serie y luego conquistó su primera Libertadores. La segunda se dio en 2020, en semifinales, con una victoria contundente en Avellaneda y un sufrimiento en la vuelta en San Pablo, aunque igualmente avanzó y terminó campeón.

La tercera eliminación es la más reciente, ocurrida esta semana, nuevamente con Marcelo Gallardo en el banco de los de Núñez. Como dato llamativo, cada vez que Palmeiras dejó en el camino a River, terminó levantando el trofeo continental.

El posteo encendió la polémica entre los hinchas argentinos, que lo interpretaron como una gastada en un momento de dolor deportivo. Para los paulistas, en cambio, fue una manera de reforzar su orgullo y marcar la supremacía en una rivalidad que ya suma capítulos inolvidables.

Temas Club Atlético River PlateMarcelo GallardoPalmeirasCopa Libertadores de América
