El inesperado premio que Palmeiras le dará a Abel Ferreira tras eliminar a River de la Copa Libertadores

Abel Ferreira volvió a escribir historia con Palmeiras y se metió una vez más entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores. El equipo paulista eliminó a River en los cuartos de final y ratificó su candidatura a quedarse con el título. La clasificación significó su quinta semifinal al mando del club.
La presidenta Leila Pereira anunció que el técnico portugués será recompensado con un nuevo contrato de dos años. Lo describió como el mejor entrenador en la historia del club y sostuvo que no todo depende de un papel. Según sus palabras, Abel se quedará hasta 2027 salvo que decida irse, en cuyo caso la relación terminará de forma positiva.
El propio entrenador habló tras la victoria y no dejó dudas sobre su continuidad. Subrayó que no habrá inconvenientes para seguir al frente del Verdao. También analizó el partido con River, explicando que en el segundo tiempo el equipo fue más agresivo tras realizar ajustes tácticos en ambas bandas.
El secreto de la clasificación
Ferreira explicó que su plantel fue distinto en la segunda parte y que, dividido en cuatro fases, River fue superior en algunos tramos, pero Palmeiras dominó con claridad en otros. Resaltó que el descanso fue clave para reacomodarse y revertir el marcador. Reconoció que pidió calma y concentración en el vestuario y que sus jugadores cumplieron con la consigna.
El DT ya suma cinco semifinales en seis años con Palmeiras, solo interrumpido por la eliminación frente a Botafogo en octavos la temporada pasada. Además, levantó la Copa en 2020 y 2021, consolidándose como uno de los técnicos más exitosos de la historia reciente del fútbol sudamericano.