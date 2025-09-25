El inesperado premio que Palmeiras le dará a Abel Ferreira tras eliminar a River de la Copa Libertadores

El secreto de la clasificación

Ferreira explicó que su plantel fue distinto en la segunda parte y que, dividido en cuatro fases, River fue superior en algunos tramos, pero Palmeiras dominó con claridad en otros. Resaltó que el descanso fue clave para reacomodarse y revertir el marcador. Reconoció que pidió calma y concentración en el vestuario y que sus jugadores cumplieron con la consigna.