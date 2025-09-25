Se conoció la picante frase que le dijo Gallardo al árbitro tras la eliminación de River

River quedó afuera de la Copa Libertadores tras perder 3-1 frente a Palmeiras en Brasil. El equipo había soñado con la remontada cuando Maxi Salas abrió el marcador, pero en la segunda parte fue desbordado y terminó pagando las desconcentraciones defensivas.
El cierre del encuentro se convirtió en un festival de reclamos. Los futbolistas del Millonario encararon al juez Andrés Matonte por decisiones polémicas que marcaron el desenlace.
En medio de esa tensión, Marcelo Gallardo también fue al frente y protagonizó un cruce cara a cara con el árbitro uruguayo. La transmisión oficial mostró el momento exacto en el que el entrenador perdió la paciencia.
Lo que más repercutió llegó segundos después: el Muñeco lanzó una frase contundente hacia el colegiado. Condicionaste un partido al pedo, disparó el DT, mientras discutía algunos segundos más sin recibir la respuesta que esperaba.
El enojo que quedó expuesto
Tras esa escena, el enojo de Gallardo reflejó la bronca generalizada de River. El equipo no solo quedó eliminado, sino que también se retiró con la sensación de haber sido perjudicado por fallos arbitrales en un partido que pudo tener otro final.