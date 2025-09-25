Secciones
DeportesFútbol

Se conoció la picante frase que le dijo Gallardo al árbitro tras la eliminación de River

El DT explotó contra Andrés Matonte en el final del duelo con Palmeiras y la transmisión reveló la polémica frase que lanzó cara a cara.

Se conoció la picante frase que le dijo Gallardo al árbitro tras la eliminación de River
Hace 9 Min

River quedó afuera de la Copa Libertadores tras perder 3-1 frente a Palmeiras en Brasil. El equipo había soñado con la remontada cuando Maxi Salas abrió el marcador, pero en la segunda parte fue desbordado y terminó pagando las desconcentraciones defensivas.

El cierre del encuentro se convirtió en un festival de reclamos. Los futbolistas del Millonario encararon al juez Andrés Matonte por decisiones polémicas que marcaron el desenlace.

En medio de esa tensión, Marcelo Gallardo también fue al frente y protagonizó un cruce cara a cara con el árbitro uruguayo. La transmisión oficial mostró el momento exacto en el que el entrenador perdió la paciencia.

Lo que más repercutió llegó segundos después: el Muñeco lanzó una frase contundente hacia el colegiado. Condicionaste un partido al pedo, disparó el DT, mientras discutía algunos segundos más sin recibir la respuesta que esperaba.

El enojo que quedó expuesto

Tras esa escena, el enojo de Gallardo reflejó la bronca generalizada de River. El equipo no solo quedó eliminado, sino que también se retiró con la sensación de haber sido perjudicado por fallos arbitrales en un partido que pudo tener otro final.

Temas Club Atlético River PlateMarcelo GallardoPalmeirasCopa Libertadores de América
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Quién es Aitana Bonmatí, la española que ganó el Balón de Oro 2025 e igualó un récord de Cruyff?

¿Quién es Aitana Bonmatí, la española que ganó el Balón de Oro 2025 e igualó un récord de Cruyff?

La inesperada reacción de Dani Alves al recibir una camiseta de Boca Juniors

La inesperada reacción de Dani Alves al recibir una camiseta de Boca Juniors

Lo más popular
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales
1

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo
2

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado
3

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires
4

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires

El FMI reclama a la Argentina por las reformas estructurales
5

El FMI reclama a la Argentina por las reformas estructurales

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación
6

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación

Más Noticias
Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y recuperó su conexión internacional luego de seis años

Tucumán recibió el primer vuelo desde Panamá y recuperó su conexión internacional luego de seis años

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Hay alerta por una nueva ciclogénesis en Argentina: ¿cuándo llega y qué provincias sentirán su impacto y desde cuándo?

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Rescate: Estados Unidos pone cifra a la ayuda para Argentina y se alinean los planetas en el mercado

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Una pareja se encuentra internada en grave estado por quemaduras en el cuerpo

Día de la Virgen de La Merced: de basural a santuario, la fe que limpió un barrio

Día de la Virgen de La Merced: de basural a santuario, la fe que limpió un barrio

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires

Hay cuatro detenidos por el triple femicidio en Buenos Aires

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación

Gustavo Cordera y la doble vara de la cancelación

Comentarios