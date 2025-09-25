¿Cómo son los días del ex de Julieta Prandi en prisión?: se filtró una foto de Claudio Contardi en la cárcel

A tan solo 40 días de que se dictara su condena a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado contra su ex pareja, Julieta Prandi se hizo pública la primera fotografía de Claudio Contardi tras las rejas.
El periodista Mauro Szeta contó que, luego de que le rechazara el pedido de la prisión domiciliaria, la defensa de Contardi apeló para una reducción de la condena, cuyo resultado se conocerá en unos seis meses.
El ex empresario gastronómico cumple actualmente su pena en la Unidad Penitenciaria N°41 de Campana, un centro de máxima seguridad que lo ha ubicado en un módulo especial para abusadores sexuales, donde, notablemente, comparte pabellón con el conocido sacerdote Julio César Grassi.
¿Cómo son los días de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi en prisión?
Pepe Ochoa, quien fue el encargado de conseguir las imágenes de Contardi en el penal, contó: “Me cuentan que está absolutamente deprimido por el tema de las visitas. Está muy desmejorado, no come, está realmente muy mal”.
El panelista de LAM también explicó en qué contexto le tomaron a Contadi la fotografía esposado que se hizo viral en las últimas horas. "Lo estaban trasladado dentro del penal, de una unidad a otra. Y, obviamente, el protocolo son las esposas. Al momento de tomarle la foto le pidieron que mire para adelante porque está siempre mirando para abajo, cabizbajo. Se nota que no come, está desmejorado”, remarcó Ochoa.
Por su parte, Maurso Szeta dio más detalles sobre la detención del ex empresario condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de ex esposa y mamá de sus dos hijos. “Me dicen que está muy mal y que la mamá está muy enferma”, detalló el periodista de policiales. Según informaron en LAM, Contardi solamente recibe las visitas de su esposa, sus actuales suegros y su madre, quien fue solo una vez al penal.
Contardi fue condenado a 19 años de prisión por el delito de abuso sexual agravado por hechos cometidos entre 2015 y 2018 contra su entonces esposa, la modelo y conductora Julieta Prandi.
El tribunal, en su sentencia, pidió que a Contardi le extraigan muestras para incluirlas en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG).
Prandi y Contardi estaban casados desde 2011 y se separaron en 2019. La denuncia de Julieta fue realizada el 13 de octubre de 2021 en la Comisaría de la Mujer y Familia en la localidad de Martínez por hechos que ocurrieron durante el matrimonio.