¿Cómo son los días del ex de Julieta Prandi en prisión?: se filtró una foto de Claudio Contardi en la cárcel

El panelista de LAM también explicó en qué contexto le tomaron a Contadi la fotografía esposado que se hizo viral en las últimas horas. "Lo estaban trasladado dentro del penal, de una unidad a otra. Y, obviamente, el protocolo son las esposas. Al momento de tomarle la foto le pidieron que mire para adelante porque está siempre mirando para abajo, cabizbajo. Se nota que no come, está desmejorado”, remarcó Ochoa.