Se filtró la primera foto de Claudio Contardi en la cárcel

Se filtró la primera imagen de Claudio Contardi dentro de la cárcel, tras haber sido condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi, en un contexto de violencia de género.
El empresario gastronómico, ex marido de la modelo, fue trasladado a la Unidad Penal N°41 de Campana, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense. Allí deberá cumplir la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, que ordenó su inmediata detención al finalizar el juicio.
Según informó el programa de Ángel de Brito, Contardi solo recibe visitas de su actual pareja, sus suegros y, en una única ocasión, de su madre, quien atraviesa una delicada situación de salud. El periodista Mauro Szeta señaló que el detenido “está muy mal, no quiere dar entrevistas ni notas, y su defensa busca la nulidad de la sentencia”.
El penal donde se encuentra alojado también tiene entre sus internos a figuras de alto perfil, como el sacerdote Julio César Grassi, condenado por abuso, y en su momento a Fabián Tablado, conocido como “el femicida de Pilar”.
Cómo es la cárcel de Campana
La Unidad 41, inaugurada el 9 de febrero de 2006, está destinada exclusivamente a internos varones con buena conducta. Funciona bajo un régimen cerrado con estrictos controles, pero ofrece programas educativos y laborales.
Los presos pueden cursar estudios primarios y secundarios, acceder a una biblioteca y participar de actividades en la Escuela Agraria del penal, que cuenta con espacios dedicados a la cría de cerdos y gallinas. Estas iniciativas buscan que los internos adquieran oficios y se integren en tareas productivas, consignó TN.
La condena y la detención
El juicio contra Contardi culminó con una sentencia ejemplar: 19 años de cárcel por abuso sexual con acceso carnal agravado. Al conocerse el veredicto, fue retirado esposado por una puerta trasera del tribunal y trasladado directamente a Campana.
El caso continúa generando repercusión pública, no solo por la magnitud de la condena sino también por el impacto mediático que rodea a la figura de Julieta Prandi y el reclamo de justicia en contextos de violencia de género.