Quién es Cinthia Santillán, la pareja de Claudio Contardi cuestionada por Julieta Prandi

Aunque nunca dio declaraciones sobre las acusaciones de Prandi, Santillán quedó mencionada en los relatos de la modelo como parte de uno de los momentos más difíciles de su vida. Según esa versión, habría tenido un rol clave dentro de un supuesto entramado de control. Hoy, con su reciente maternidad y su vida junto a Contardi, se mantiene alejada de los medios, aunque no logra escapar del interés público. Su figura sigue rodeada de incógnitas, marcada por la sombra del juicio y las denuncias que la colocaron en el centro de la escena.