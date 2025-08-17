Quién es Cinthia Santillán, la pareja de Claudio Contardi cuestionada por Julieta Prandi

El 13 de agosto de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 de Zárate-Campana dictó una condena de 19 años de prisión contra Contardi por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado”, ordenando su inmediata detención. Al escuchar el veredicto, Julieta Prandi rompió en palabras de alivio y determinación: “Hoy empiezo a vivir”. La sentencia marcó un punto de quiebre en un proceso judicial que había generado una fuerte expectativa pública. El fallo fue considerado un paso clave en la visibilización de la violencia de género en el ámbito familiar.
Prandi denunció a Contardi, padre de sus hijos, por ejercer violencia familiar, económica y sexual, además de someterla a manipulación psicológica durante años. En distintas entrevistas y en su propio libro, relató que no se trataba de un abuso aislado, sino de un entramado sostenido con la complicidad de su entorno cercano. Entre las personas mencionadas, señaló directamente a Cinthia Santillán, actual esposa de Contardi, a quien describió como su “carcelera”. Estas revelaciones aportaron una dimensión aún más cruda y compleja a la causa.
El rol de Cinthia Santillán en la vida de Claudio Contardi
Según relató el periodista Luis Ventura, Cinthia Santillán era la persona que Contardi enviaba al hogar de Julieta Prandi con la excusa de cuidar a Mateo y Rocco —los hijos de la modelo—, aunque en realidad también cumplía el rol de observar y transmitir información sobre sus movimientos.
“Está hoy en pareja con Cinthia Santillán, con quien acaba de tener una hijita. En algún momento, él la mandaba a la casa en la que vivía con Julieta para que cuidara a los hijos y, de paso, informara de sus movimientos”, señaló Ventura durante una emisión televisiva. En la actualidad, Santillán convive con Contardi y es madre de una beba que nació hace apenas tres meses. Ambos mantienen una vida discreta, sin apariciones públicas ni declaraciones, aunque su nombre reapareció en los medios tras el reciente fallo contra Contardi.
Lo que se sabe de la vida privada de Cinthia Santillán
De la vida personal de Cinthia Santillán se sabe muy poco más allá de su relación con Claudio Contardi. No utiliza redes sociales de manera pública y prefiere mantenerse alejada de la exposición. Su vínculo con el empresario se afianzó tras la separación de este con Julieta Prandi, y en la actualidad ambos crían juntos a su hija recién nacida. Esa elección de bajo perfil no evitó que su nombre quedara ligado a un caso que tuvo gran repercusión mediática.
Aunque nunca dio declaraciones sobre las acusaciones de Prandi, Santillán quedó mencionada en los relatos de la modelo como parte de uno de los momentos más difíciles de su vida. Según esa versión, habría tenido un rol clave dentro de un supuesto entramado de control. Hoy, con su reciente maternidad y su vida junto a Contardi, se mantiene alejada de los medios, aunque no logra escapar del interés público. Su figura sigue rodeada de incógnitas, marcada por la sombra del juicio y las denuncias que la colocaron en el centro de la escena.