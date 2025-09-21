La hierba medicinal que ayuda a la memoria y se le puede agregar al mate

El mate puede combinarse con algunas hierbas y generar una gran variedad de sabores. Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de ellas tienen muchas propiedades que son beneficiosas para la salud. Utilizada en diferentes culturas para mejorar la digestión y aliviar resfriados, una de ellas también es reconocida por estimular la memoria.
Se trata de la menta, conocida por su intenso aroma y por la sensación de frescura que genera. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, esta característica se debe a la presencia de mentol, un compuesto químico que altera la manera en la que el cerebro registra las sensaciones de sabor y dolor.
¿Cómo ayuda la menta a la memoria?
Además de su uso en la gastronomía para realzar sabores, según estudios, la menta tiene propiedades medicinales, como ayudar en los procesos digestivos, ya sea en forma de infusión o mediante derivados como el aceite esencial.
El aroma de la menta también tiene un impacto en la memoria. Su potente olor puede actuar como un estimulante del sistema nervioso, ayudando a mantener una sensación de alerta. Algunos estudios han sugerido que el aroma de la menta no solo ayuda a mejorar la concentración, sino que también puede otorgar un efecto positivo en la memoria.
Cómo agregar menta al mate
La menta es una hierba que se puede incorporar fácilmente al mate para aprovechar sus propiedades medicinales. Existen varias formas de hacerlo:
Hojas frescas o secas: la manera más sencilla de añadir menta al mate es incorporar unas hojas frescas o secas directamente en la yerba mate. Esto no solo le dará un sabor refrescante, sino que también facilitará la digestión y ayudará a mantener el aliento fresco.
Combinación de yerbas: muchos yerbateros ya comercializan mezclas de yerba mate con hierbas como la menta, el poleo o la peperina. Estas combinaciones potencian el efecto digestivo del mate y aportan una fragancia más intensa.
Té de menta: otra opción es preparar una infusión de menta por separado y usarla como agua para cebar el mate. De esta manera, el sabor de la menta será más concentrado, proporcionando una experiencia más refrescante y los beneficios digestivos serán aún mayores.
Es importante recordar que el consumo excesivo de menta puede provocar acidez o empeorar síntomas de reflujo gastroesofágico, por lo que su uso debe ser moderado, especialmente en personas con problemas digestivos.