Detienen a seis chilenos por robo en la casa de Pampita: se pusieron violentos con la policía

“Si tenía la caja fuerte, era para esos teléfonos”, dijo con emoción, y aclaró que no se trataba de joyas o dinero: “Yo no soy una persona rica, no tengo dinero ahorrado. Tengo una vida que tiene mucho gasto, trabajo un montón, vivo muy bien, pero no tengo resto. No sé la fantasía de la gente que habrá pensado que tenía en mi casa”.