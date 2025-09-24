Detienen a seis chilenos por robo en la casa de Pampita: se pusieron violentos con la policía

Días de angustia para Carolina “Pampita” Ardohain, ex pareja y madre de los hijos de Benjamín Vicuña, terminaron con la detención de ocho personas (seis chilenos) relacionadas con el robo en su residencia de Barrio Parque, Buenos Aires. El éxito se debió a la rápida acción policial que se apoyó en el centro de monitoreo urbano para rastrear el vehículo de huida, cuyo "recorrido terminaba en la puerta del hotel", según informó el periodista argentino Martín Candalaft.
Candalaft precisó que los detenidos son seis de nacionalidad chilena, además de un colombiano y un venezolano. Si bien "entraron 7", el periodista indicó que "había gente de apoyo y creen que puede haber más personas prófugas". Además, el asalto fue caracterizado como un acto profesional y organizado: "Sabían lo que estaban haciendo". Al momento de la detención, los asaltantes, que estaban armados, "se pusieron violentos cuando llegó la policía" e "intentaron escapar", aunque fueron neutralizados.
El pedido desesperado de Pampita tras el robo en su casa
Uno de los aspectos más conmovedores de este caso fue el pedido que Pampita hizo públicamente apenas se supo del robo. La modelo suplicó que le devolvieran dos celulares antiguos que contenían imágenes y videos de su hija Blanca, fallecida en 2012 cuando tenía 6 años.
“Todos los que hemos perdido a familiares saben lo que es ver un video y escuchar la risa de la persona que tanto amamos”, expresó entre lágrimas en una entrevista, al explicar por qué esos aparatos tenían un valor incalculable para ella.
La conductora reveló que, tras el operativo, pudo recuperar esos teléfonos. “Era material que para mí era muy importante. Son teléfonos muy viejos, que no hay manera de pasar el material a otro teléfono”, comentó. También explicó que había intentado transferir los archivos con ayuda de especialistas, pero no fue posible por lo obsoleto de los equipos.
“Si tenía la caja fuerte, era para esos teléfonos”, dijo con emoción, y aclaró que no se trataba de joyas o dinero: “Yo no soy una persona rica, no tengo dinero ahorrado. Tengo una vida que tiene mucho gasto, trabajo un montón, vivo muy bien, pero no tengo resto. No sé la fantasía de la gente que habrá pensado que tenía en mi casa”.
Finalmente, Pampita compartió el momento en que recibió la noticia de la recuperación de los celulares. “Nos pusimos a llorar todos, mis hijos también. Para ellos también es re importante tener ese material. Así que estábamos abrazados con los tres, llorando juntos y saltando de alegría”, cerró.