Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

El hecho involucró un robo que sufrió la conductora de televisión mientras estaba en un viaje laboral por España.

Hace 44 Min

La celebridad Carolina “Pampita” Ardohain sufrió una invasión a su casa en Barrio Parque (Buenos Aires). Esa zona de la ciudad es una de las más custodiadas debido a que están emplazadas allí varias embajadas. El hecho involucró un robo que sufrió la conductora de televisión mientras estaba en un viaje laboral por España.

“Pulga” Rodríguez sufrió un robo en su casa mientras entrenaba con Colón

“Pulga” Rodríguez sufrió un robo en su casa mientras entrenaba con Colón

Los asaltantes lograron llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor. Las autoridades estan investigando quienes fueron las personas que cometieron el delito. 

¿Cómo está Pampita luego de sufrir un robo en su casa?

Por el momento, la modelo no realizó declaraciones en el ambito público, tanto en redes sociales como entrevistas. Se espera que, una vez de regreso en el país, pueda aportar más información relevante a los investigadores o emitir algún comunicado sobre la situación.

Los ladrones supieron que la dueña del hogar se encuentra fuera del país para participar de un importante evento de trabajo, relacionado con el mundo del modelaje.  al domicilio de la conductora, en la calle Juez Tedín al 2900, y se habrían llevado dinero en efectivo de una caja fuerte y distintos objetos de valor, según los primeros trascendido.

Cómo es la casa de Pampita que fue asaltada

A principios de 2024, Pampita se mudó a su nueva casa, una propiedad de estilo moderno con amplios espacios. Un detalle que destaca a primera vista es su imponente puerta de entrada.

Al entrar, la casa sigue un concepto abierto que integra el living y el comedor en un mismo ambiente. Los grandes ventanales corredizos no solo conectan directamente con el jardín, sino que también llenan de luz natural los espacios. La residencia, con pisos de mármol en casi toda su superficie, también incluye habitaciones muy espaciosas y una sala de juegos ideal para que la modelo disfrute con sus hijos.

