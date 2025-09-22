Robo en la casa de Pampita: qué se sabe del hecho y cómo está la modelo

Al entrar, la casa sigue un concepto abierto que integra el living y el comedor en un mismo ambiente. Los grandes ventanales corredizos no solo conectan directamente con el jardín, sino que también llenan de luz natural los espacios. La residencia, con pisos de mármol en casi toda su superficie, también incluye habitaciones muy espaciosas y una sala de juegos ideal para que la modelo disfrute con sus hijos.